Megtisztelő számára az elismerés

Hatalmas győzelmet arattunk: dr. Fekete Borbála nyerte a Nemzet háziorvosa versenyt. A díj­átadás után kérdeztük a doktornőt.

– Aranyos Sándor nevezte be önt a versenybe, aki miatt szerette volna megnyerni a nemzet háziorvosa versenyt, mint azt korábbi beszélgetésünkben elmondta. Beszélt vele azóta?

– Természetesen. Napi kapcsolatban vagyunk. Későn értem haza, ezért csak telefonon beszéltünk, de a fotókat és videókat folyamatosan küldték a lányok a díjkiosztóról. Nagy öröm volt számomra ez a verseny, hiszen ez a betegeim szeretetéből indult, a szakmai zsűri elismeréseként kerülhettünk a TOP 10-be, ahonnan a betegeink szavazata alapján érhettünk el helyezést. Meg kell mondanom, a szavazás kezdetén nem voltam bizakodó, hiszen a három falu lakossága, aminek orvosa vagyok, együttesen is alig több mint ötezer fő. Lehetetlennek tartottam, hogy ilyen kis lélekszámú csapat versenyezhet a nagyvárosokkal. Ám a lelkesedés óriási volt, szervezkedtek, egymást buzdították – és végül megtörtént a csoda! Nagy boldogságot okozott ez a nap. Megtisztelő, hogy 2019-ben én lehetek a nemzet háziorvosa.

– A díjátadó színvonalát, a díj rangját is mutatja a helyszínválasztás és a vendéglátók tisztsége is. Mit érzett a Pesti Vigadóban, amikor megkapta az elismerést igazoló oklevelet?

– Nagyon boldog voltam, hiszen a kihirdetés pillanatáig nem lehettem biztos benne, hogy megnyertük. Annak is örülök, hogy munkatársaim megkapták a nemzet nővére címet.

– A rangos elismerés ajándékokkal is jár. Korábban úgy fogalmazott, hogy a betegei javára használja majd fel ezeket. Valóban így lesz? Miért nem önmagára fordítja a nyereményeket?

– Furcsán festenék, ha EKG-ba öltözve járnék az utcákon. Az első díj pedig ez volt. Betegeimet fogja szolgálni.

– A nemzet háziorvosa elismeréssel együtt jár egy nagyobb felelősség is. Mit gondol erről?

– Természetesen ezután még jobban kell figyelnem a betegeim gondjaira, hiszen ezután ez már elvárás lesz.

– Mint ahogy ön is a szülei hivatását követte, így tesz a fia is, aki orvosi egyetemre készül. Milyen hamuba sült pogácsát (mintát, javaslatokat, ötleteket, neveltetést…) ad a tarisznyájába, amivel a pályáját sikeresen be tudja majd futni?

– Elég sok ismeretet szerezhetett születése óta arról, mivel jár az orvosi munka. Ami a legfontosabb: a problémák sosem oldódnak meg maguktól, a megoldást pedig meg kell találni – akár úgy, hogy autóba ül és elmegy oxigénpalackért. Soha nem szabad azt nézni, hogy ez vagy az „kinek a dolga”, attól nem fog megoldódni. Minden öregre nézzen úgy, mintha a saját nagyapja vagy nagymamája lenne, mert mindenki nagyapja valakinek… épp oly fontos, mint neki volt a sajátja.

– Mérhető a siker egyáltalán? Mi teszi önt boldoggá?

– Erre Váci Mihály Származás című versével válaszolnék, ami az egész verseny lényegét is leírja, s szerintem ezzel mérhető a siker.

Váci Mihály: Származás

Nem az jelöli a származást, rangot,

hogy kikre büszke valaki,

de az, hogy ővele kik büszkélkednek,

s kik szokták nevét féltve mondani.

Én nem mások érdemével dicsekszem:

nem azzal kezdem, – honnan származom.

Tenni szeretnék valamit először,

hogy kitűnjön: ki fogadhat fiának,

kinek rokonságára van jogom.

Szeretnék olyat tenni, – ó csak egyszer!

miről meglelt fiára ismer

sok egyszerű, távoli rokonom!

S míg tettemet emlegetik,

s komoly szavakkal nevezgetnek engem,

ők dicsekednek, büszkén, énhelyettem:

– „Közülünk származik!”