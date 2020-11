Meddig bírják a hideget dézsás növényeink?

Az első hűvösebb éjszakák és hajnalok véget vetnek virágzó teraszunk látványának. Balkonon, szabadban élő, nem fagytűrő kedvenceinknek muszáj téli szálláshelyet biztosítanunk.

Mediterrán és trópusi eredetű növényeinket azért szükséges teleltetni, mert a tél folyamán hazánkban olyan körülmények uralkodnak, amik nem kedveznek továbbfejlődésüknek. Hiába is vinnénk azokat a meleg szobába, az sem tenne jót nekik. Fejlődésüket meg kell állítanunk arra az időre, amikor úgysem tudnának rendesen tovább gyarapodni. A teleltetés lényege, hogy a tő épp csak vegetáljon, ne növekedjen, ne virágozzon, csak maradjon életben. Ehhez az 5-10 fok körüli hőmérséklet a legideálisabb. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál kevesebb fénnyel is beérik majd. Vannak dézsás évelők, amelyek egészen jól bírják a nulla fok alatti hőmérsékletet, amíg másokat már a fagyok beállta előtt védett helyre kell tennünk, mert érzékenyen érinti őket a hideg. Ezeket a növényeket a napokban már bizony téli telelőhelyükre kell szállítanunk, hiszen lassan kemény fagyokra számíthatunk!

A nem fagytűrő példányoknak más és más a teleltetési igénye

Összességében mindegyikre igaz, hogy legjobb nekik egy világos hely, de a kicsit sötétebb sem hátrány. Ha növekedést tapasztalunk náluk, akkor alacsonyabbra kell venni a hőmérsékletet, és csak annyi vízzel tápláljuk, hogy ne száradjon ki. Ha kártevők jelentkeznek rajtuk, amik gyakran a teleltetés idején támadnak, akkor azonnal védekezzünk permetezéssel, mert ellenkező esetben tavaszra elpusztulhatnak. Katalógusok állítják, hogy minden növényt csak akkor vigyünk védett melegebb helyre, ha már biztosan nem bírja a hideget. Tehát, hogy a lehető legrövidebb legyen a teleltetés időszaka. Minél később vigyük be, és minél hamarabb hozzuk ki azokat a pincénkből. Ezzel a módszerrel edzettebbé tehetjük. Mindenesetre érdemes körülnézni a szakirodalomban, melyik, hogyan bírja a mi éghajlatunk váltakozásait. A legérzékenyebbek a citrusfélék közül kerülnek ki. Lombjuk már az első fagyoknál lehull, de ez még nem jelenti azt, hogy komoly károk keletkeznének bennük.

Vannak olyan népszerű fajok, amelyek sokáig bírják a hideget, mint például a leander. Láthatjuk, hogy Horvátországban ezek a gyönyörű cserjék az enyhébb fagyokban simán kint telelnek, és ragyogóan díszítenek még a kis autóutak szegélynövényeként is. Nálunk, Magyarországon is elviselik a mínusz 5-8 fokos hideget, hozzájuk hasonlóan még a rozmaring, fügekaktusz, mályva, margitvirág és a mirtusz is. Ezeket november elejéig gond nélkül tarthatjuk a szabadban.

Még ennél is edzettebb növényeknek tekinthetjük a kaméliát, babért, gránátalmát, kenderpálmát, a jázmin fajokat és az olajfát. Legismertebb teleltetést igénylő virágunk a muskátli, amit nem egyszerű, de érdemes nyárról megmenteni. Első lépésként vágjuk le a nyíló virágokat, bimbókat, száradó leveleket is. Sokan a muskátlit szárazon teleltetik, vagyis kiveszik a földből, újságpapírba tekerik és ládába helyezik. Ennél a módszernél nagyon figyelni kell arra, hogy a gyökér és a rajta maradt föld valóban száraz maradjon. Sötét helyen tároljuk. Tavasszal friss földbe ültetve új életre kel a muskátlink.

A cserépben maradt muskátlik hajtásai a tél folyamán a fényhiány következtében megnyúlhatnak, de tavasszal, kihordáskor ezeket erőteljesen visszavágva nyárra nagyobb és erősebb tövet kapunk. Az utóbbi módszerhez megfelelő nekik egy világos pince, 5-10 fok körüli hőmérséklettel. Február vége felé metsszük meg, 3-4 erős hajtást meghagyva. Ekkor friss földbe ültetjük, és melegebb helyre téve fokozatosan öntözni kezdjük. A nagyméretű, trópusi eredetű kedvenceinket egyszerűen vigyük be a szobába télre, vagy ha rendelkezünk télikerttel, az erre éppen ideális. Teleltetés során rendszeresen nézegessük, ritkán öntözgessük, vagy permetezzük meg azokat, ha szükséges.