Luxusfúzió

David Adjaye brit-ghánai építész összeállt a luxusautókat gyártó Aston Martinnal. Az általa tervezett új felhőkarcolóban öt lakó az elképesztően szép, a luxus egy új szintjét hozó lakás mellé egyedileg tervezett, limitált szériás autót is kap ajándékba. Az Aston Martin rezidenciák az 59. és a 60. emeleten lesznek a jelenleg is épülő 130 William nevű, 244 méteres felhőkarcolóban, Manhattanben. Az öt lakás anyagai, a bútorok, a szövetek egyaránt az Aston Martin Collectionből eredeztethetők. Tudom, mindenki arra kíváncsi, mennyi az annyi! Nos, 3,9-től 11,5 millió dollárba kerülnek az ingatlanok. Szerintem ennyiért már sofőr is járna az autóhoz!

Vezető képünk illusztráció.