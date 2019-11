Közeleg a Ne gyújts rá! világnap

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár arra szólítja fel a lakosságot, hogy senki se dohányozzon a november 21-ei Ne gyújts rá! világnapon.

A magyar társadalom 27 százaléka vallja magát dohányosnak, és a dohányzás 10–15 évvel rövidíti meg az életet, számos káros szövődménye ismert, ezért is fontos, hogy a leszokáshoz segítséget kapjanak az érintettek – mondta a tüdőgyógyász végzettségű államtitkár.

Horváth Ildikó megtévesztőnek tartja az e-cigaretta terjesztésében érdekelt cégek azon álláspontját, mely szerint ezek a készítmények segítenek a dohányzásról való leszokásban. Hozzátette: ezzel szemben mára bizonyított, hogy ezek a termékek fenntartják a nikotinfüggőséget, valamint az úgynevezett hevített dohánytermékek sem alkalmasak a leszokásra.

Ledia Lazeri is megerősítette: az e-cigaretták nem segítenek hozzá a dohányzás elhagyásához. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodavezetője kiemelte: az adatok szerint a fiatal korban e-cigit használók később nagy valószínűséggel rászoknak a hagyományos cigarettára. A WHO üdvözli a magyar kormány ezirányú jogi szabályozását, amely a hagyományos és a dohánytermék-alternatívák használatát egységesen szabályozza – emelte ki. Ledia Lazeri is arra buzdított mindenkit, hogy csatlakozzon a „kihíváshoz” és egy napig ne dohányozzon.

Cselkó Zsuzsanna elmondta: Magyarországon a dohányzók 40 százaléka szeretne leszokni, de önerőből csak keveseknek sikerül. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szervezési és módszertani osztályának vezetője szerint a leszokási hajlandóság 50 év körül kezd el erősödni, amikor már egyéb egészségügyi probléma is jelentkezik.

A leszokásban segítséget nyújt a Gond? Egy szál se! telefonos applikáció, amely segít megtervezni és megkönnyíteni a leszokás folyamatát, hozzájárul a motiváció fenntartásához, de arról is áttekintést kaphat a dohányzó, hogy az utolsó elszívott cigaretta után hogyan alakult az egészségi állapota vagy mennyi pénzt takarított meg – ismertette Cselkó Zsuzsanna.

A szakember szerint a leszokás egyéni döntés, nehéz vállalás, de szakszerű segítséggel lehetséges.

(MTI, kormany.hu, kormanyhivatal.hu)