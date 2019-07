Keddre könyörtelenül beindult a rockbuli a Szalki-szigeten

A halászcsárdáig kígyózó sorral, sátorépítéssel, könnyed kártyapartikkal egy jó sör mellett és helyi zenekarok délutáni bemelegítős, de szívből jövős, estére tömegmegozgatós-tombolós koncertjeivel indult a hétfő.

Este pogó, reggel vívás

Sok mindent lehet mondani a Rock­maraton közönségére, de azt semmiképpen sem, hogy a fesztivál hete kizárólag ivásból és hörgésre pogózásból áll. A tájékozatlanok legalábbis főleg ezt gondolják, a valóság viszont az, hogy amíg le nem száll az est és fel nem csendülnek az első riffek, addig egy csomó értékes programlehetőség várja a ­rockereket az Off-Rock tanyán és a Supersonic sátorban egyaránt. Képünkön éppen megvívnak egymással a srácok, persze szigorúan csak szivacsos karddal, de egy kis reggeli tornának stílusosabb program nem is kell.

Ez is megvolt, hétfőn túlestünk a nulladik napon!

Túl messzemenő következtetést nem lehet egy nap után levonni, de ígéretes az összkép. Talán nulladikon ennyien még nem vertek sátrat a Szalki-szigeten, mint ahányan idén úgy gondolták, be kell biztosítani az árnyas helyet. Vagyis már a helyet egyáltalán, mert láthatóan villámgyorsan telik a kemping, sőt a bejárattal szemben a fák alatt a terület is. Gyanús, hogy rekorlátogatottságot produkál a fesztivál ebben az évben. Mondjuk ez várható volt, ugyanis a tavalyi hatezerről megemelte a katasztrófavédelem az eladható jegyek számát. Naponta.

No de vissza a nulladikra! Először is komoly vállveregetés a helyi rock- és metálszcénának, nem gyenge produkció már önmagában az sem, hogy színtiszta dunaújvárosi fellépővel ki tudtak tölteni egy egész napot délután egytől hajnal kettőig (!). Ráadásul úgy, hogy a zenekarok nagy része csak félórás fellépési lehetőséget kapott. Kimondva, vagy kimondatlanul köszönhető ez a Kaptár Music Pubnak, ahol ez a műfaj fészket rakhatott, és állandó bemutatkozási lehetőséget. Ennél a résznél fontos megjegyezni, hogy azért akadt, aki nem feledkezett meg a kezdetekről, kifejezetten jó volt látni, hogy a Jolly Jackers fuvolista-énekese, Boncz Andrea kaptáros pólóban tolta le a bulit.

Az összkép nagyon is pozitív, a zenekarok többsége hallhatóan, láthatóan fejlődött tavaly óta.

A teljesség igénye nélkül jót tett például a Born Again legénységének a fiatal énekes érkezése, az Ayahuaska úgy tűnik, végképp megtalálta a saját hangját, a Morhor, Warchief, The Morning Star hármasa szokás szerint hozta a színvonalat, a Wrong Side a késői időpont ellenére is tudott hangulatot teremteni. Egyedüli csalódás a tagcserén átesett Jolly Jackers volt, mert a közönségük nem azt kapta, amire számított, az irish punk mellett még vagy háromféle oda nem illő stílus szólt a színpadról – így aztán a lelkesedésük is visszafogottabb volt.

Az ötödik évben megtörtént az is, amit nem szerettünk volna látni, a biztonságiaknak be kellett avatkozniuk, ugyanis akadt valaki, aki a pogót falusi verekedésként értelmezte, és ki kellett emelni. De a biztonsági szolgálat emberségből is jelesre vizsgázott, szem- és fültanúi voltunk, hogy aggódva próbáltak segíteni egy a pogóban látszólag megsérült fesztiválozónak. De nem kellett.

A hétfőt még nem nagyon kellett kipihenni, bár voltak, akiknek sikerült túltolni a nulladik nap sörbüdzséjét.

Az ő kedvükért és lelki üdvösségükért (is) voltak a lazulós off-rock programok tegnap délelőtt. Akik nem tudtak aludni, azok reggel öttől filmezhettek, akik pedig gyermetegre itták magukat, nyolctól mesenézés mellett vészelhették át a macskajajt, és ez bizony minden dél­előtt így történik majd a héten.

Vannak tipikusan olyan témák, amikről mindenféle sztereotipizálás nélkül kijelenthetjük, hogy rajongóik többnyire rockerek vagy metálkedvelők. Ilyenek bizonyos szerepjátékok vagy a hagyományőrző harcművészetek. Ezeknek természetesen mind helye van az Off-rock tanyán, ahol számtalan társasjátékot lehet kölcsönözni, sőt, kialakítottak egy komplett középkori falut is, ahol római kori harci viseletektől kezdve aztán minden van, ezeket pedig egyesek lelkesen fel is veszik. Nos, a vikingedzésen lehet hozzájuk csatlakozni lelkesen. Viszont ha már rock, akkor kerüljenek elő zenei témák is az off-programok között. Ebben a tekintetben a keddi kerekasztal-beszélgetés a köré épült, hogy az érdeklődők megvitatták, hogyan legyen sikeres zenekarunk Magyarországon és Európában.

A tanyán a kreativitásunkat is kiélhettük, lehetett festegetni és modellezni, sőt, modelleket festegetni, és az a durva, hogy ez tényleg működött. Szakadt ruhás, színes hajú, piercingelt-tetkós emberek görnyedtek az apró ork-figurák felett és pingáltak átszellemülten, valahol mélyen még az estére készülve…