Hunor szeretete és ölelése a legnagyobb kincs a világon

Édesanyákat bemutató sorozatunk következő részében Gubicza Zsanettel beszélgettem arról, hogy hogyan változott meg az élete, kisfia, Hunor születése után.

Milyen egy átlagos hétköznapotok?

Az 5.40-es ébresztőcsörgés jelzi számomra a nap indulását, majd negyedórám van arra, hogy felkészüljek a napra, előbb zuhany, smink, öltözés, a reggeli elkészítése, majd felébresztem a kisfiamat.

Próbálom vidáman indítani Hunor felkeltését, az alábbi bevett technikákkal: egy kis Gangam Style tánccal, mellé sok puszival és simogatással, de vannak borúsabb napok, amikor még ez sem segít és csak egyszerűen nem szeretne kikelni az ágyból és óvodába menni. Ezeken a napokon egy kis versenyzéssel motiválom, hogy derűsen induljon a napunk az alábbiak alapján: ki eszi meg a reggelit gyorsabban, ki lesz a kisangyal, és kihúzza gyorsabban a cipőjét fel…

Miután Hunort elvittem az óvodába elmegyek dolgozni, majd munka után, 16.00 kor vissza az oviba. Óvoda után programokat szoktam szervezni kisfiam számára, ami vagy biciklizés a Duna-parton, vagy játszóterezés, kisbarátok meglátogatása, focizás, kincskeresés. Esős napokon kreatívan töltjük az időt otthon, ilyenkor rajzolunk, kavicsot festünk, gyurmázunk.

A bevett esti rutin: fürdés, vacsora közbeni mesenézés, majd anyával összebújás (Minta apák című sorozatot nézzük), majd a nap végén meseolvasás az ágyban, jó éjt puszival.

A hétvégén, mikor azt gondolná az ember, hogy sokáig aludhat, Hunor az első, aki már reggel 6 órakor a leghangosabb játékáért nyúl. A hétvége a családé ilyenkor együtt játszunk, társasozunk, színezünk és kirándulunk.

Mesélj a kisfiadról!

Az én kis szuperhősöm Hunor Vincent már 5 éves – egyébként majdnem ugyanolyan, mint én voltam kiskoromban – azaz aktív, sportos, és akaratos. Imád a szabadban lenni, nagyokat futkározni, homokozni, csúszdázni, focizni. Nagyon kreatív, szeret rajzolni és színezni. Mint minden fiú ő is az autók szerelmese, órákig eltud játszani a kis autóival. Számomra ő a legnagyobb csoda, aki néha angyal, de kisördög is egyben, aki a mindennapjaimat bearanyozza. Van egy mondás, amit nagyon szeretek: Kértem Istent, hogy küldjön egy férfit, aki mindig szeretni fog. Erre Ő adott egy fiúgyermeket. Hunor szeretete és ölelése a legnagyobb kincs a világon, az „Anya SZERETLEK” mondattal mindig levesz a lábamról.

Hogyan tudsz magadra időt fordítani?

A családom sokat segít, így lehetőségem van az „én időre” is, azt a szabad pár órát vagy napot a feltöltődésemre használom, hogy újult erővel vágjak bele a mindennapokba.

Mi változott benned amióta édesanya vagy?

Az anyaság teljesen megváltoztatta az életem, hiszen már nem én állok a középpontban, hanem a kisfiam. Minden erőmmel azon vagyok, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet éljen. A mindennapok tevékenységeit az ő napirendje szerint alakítottam át.

Ha jellemezni kellene magad, mint anyát, akkor mit mondanál magadról?

Attól a perctől kezdve, ahogy megszületett Hunor Vincent új emberré váltam. Egy főszerepet kaptam általa a nagy betűs ANYÁT, ami sok kihívás elé állít. Az anyává válás folyamata életünk egyik legizgalmasabb periódusa, amiben gyermekünk segítségével fedezhetjük fel rejtett képességeinket. Felelősségteljes szülőként mindent megteszek azért, hogy Hunorból sikeres felnőtt váljék. Nem tartom magam sem szigorú anyának, sem túl rugalmasnak. A kettő állapot között próbálok lavírozni, ami nem minden esetben egyszerű.

Gondolom, nincs olyan nap, hogy ne történne valami mókás esemény, megosztanál párat?

Gyerekkel az élet általában csak móka és kacagás, nálunk előfordulnak mókás beszólások vagy jelenetek, ilyenek például:

– anya teljesen felpörgöttem, azt hiszem ez a PEZ cukorkától lehet.

-Illemtan a picifiamnak: a lányoknak mindig ki kell húzni az asztalnál a széket a vacsoránál! – De anya minek nekik kihúzni a széket, hát ők letudnak egyedül is csücsülni az asztalhoz.

Olyan eset is előfordult velünk: egy reggeli óvodába menet úgy döntöttem, hogy a szemeteszsákot bedobom a kinti rácsos szemetesbe úgy, hogy Hunor a tároló kerítése előtt vár meg, azonban aznap úgy gondolta, hogy vicces, ha a tároló ajtaját rám csukja, mivel rácsos volt és a zárja nehezen nyitódott felnőtt segítséggel tudtam csak kijönni onnan. Szerencsére táskámmal együtt zárt be, ahol a mobilom a segítségemre volt, apukámat értesítettem, hogy szabadítson ki. Az a nap viccesen indult, onnantól kezdve mindig figyelünk a tároló zárjára és Hunor is tudja, hogy ezt nem szabad többet csinálni…

Hogyan tudod a munkát összehozni az anyasággal?

Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan a munkám, amivel összetudom egyeztetni a gyereknevelést is. Állandó délelőttös beosztásban dolgozom, így a kora reggeli kezdés és a késő délutáni befejezés után, indulhatnak a játékos elfoglaltságok.