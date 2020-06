Gazdász szépe – a ragyogó külsejű hölgy a traktoron pózol

A családi hagyományok megteremtéséről, illetve fönntartásáról elmélkedve ezúttal ismét bebizonyosodott, hogy nincsenek lányos vagy fiús szakmák. A tehetség, a szorgalom és a családi összetartás ereje mindenkinek meghozza a sikert.

Dunaföldvár

Nem hittem a szememnek, amikor az egyik közösségi oldalon megláttam a dunaföldvári Vicsik Tündét, aki a Gazdász Szépe 2020 versenyre jelentkezett, és az ebben való előrehaladásához keresett lájkolással támogatókat. A ragyogó külsejű fiatal hölgy egy traktoron pózol?! A különleges történetének jártunk utána…

– Lehet, hogy egyszerű pózolásnak tűnik a dolog, pedig bármikor magabiztosan tudom hajtani ezeket a munkagépeket! A támogatást kérő fényképen például egy zabföld öntözéséhez fektettük a csövet. Amikor van rá időm, minden nap örömmel felülök ezekre, és hasznos munkát végzek. Anyáék reggel szokták megmondani, hogy a tanulás után a fiúikertesómmal együtt, éppen miben lehetünk segítségükre.

Szeret a szőlőben tevékenykedni, de a cseresznyeszedés is kedvence

Szívesen teszem, örömet ad, ahogy kint a szabadban végezhetem a munkámat. Vannak kedvenc tevékenységeim, például a szőlőben, de a cseresznyeszedés is az. Azt is meg kell tanulni, nem csak gyorsan, de figyelmesen kell csinálni, hogy mindnek megmaradjon a szára, és sérülésmentesen, csak az eladható, szép gyümölcsök kerüljenek a ládába. Leginkább az értékesítésben szeretek segíteni, a gyümölcsöket az apukámmal a Budapesti Nagybani Piacon áruljuk. Bár naponta látom a mi vidékünket, nem untam meg, így is szépnek találom. Az összes mezőgazdasági tevékenységünket szívesen végzem, de a traktorhoz még hozzá kell nőjek, hogy meglegyen azokon is a kellő önbizalmam. A mezőgazdasághoz szükséges tudásomat a szüleimtől szereztem. Anya nálunk szigorú és következetes, és ha rá hallgatunk, akkor eredményes lesz a munkánk. El tudom képzelni, hogy mondjuk húsz év múlva a tesómmal együtt, sikeresen el tudjuk majd vezetni a családi gazdaságunkat – mondta Tünde.

– Milyen ikerként élni?

– Általában jól elvagyunk, szeretjük egymást, de azért különleges kapcsolat a miénk. Vannak jó és rossz oldalai is, hiszen sokat veszekszünk, de az ikerpáromra mindig, mindenben számíthatok. Együtt, egy osztályba jártunk a gimiben, sőt padtársak is voltunk. Ott sokat segítettem neki, mert én voltam a jobb tanuló. Lehet, hogy meglepő, de a kedvenc tárgyam a magyar és a matematika volt. Most érettségiztem Dunaföldváron a Magyar László Gimnáziumban. Úgy érzem, hogy minden tőlem telhetőt kihoztam az elmúlt évekből. A továbbtanulás miatt pénzügy-, számvitel szakra jelentkeztem Kecskemétre, a második helyen pedig agrármérnök szakra Gödöllőre, az egyetemre.

– Mazsorettként is megállod a helyed!

– Nekem ez a sportom. Sok edzéssel készülünk a megmérettetésekre. A kívülállók inkább művészetnek gondolják ezt a tevékenységet, pedig nagyon nehéz fizikai feladatokat is kell teljesíteni az előadások és persze a felkészülések közben. A világ- és Európa-bajnokságok, valamint más jelentős versenyek, és bemutatók helyszíneit követve, szinte minden hétvégén járjuk a világot. A vírus a mi tavaszi sorozatunkat is tönkretette. Reméljük, hogy a nyári fellépésekből még sikerül néhányat megtartanunk. Amennyiben haza tudok járni az egyetemről az edzésekre, akkor folytatom.

– Mit csinálsz a szabadidőben?

–A mazsorett az egyetlen olyan tevékenységem, amit mondjuk hobbinak is nevezhetnénk. Nagyon szeretek a csoportunkkal és a családunkkal is külföldre járni. A tengerparti nyaralásokat is kedvelem. A klubok és partihelyszínek nem vonzanak. A koncertekre már inkább elmegyek, de nem tudnék kedvenc előadókkal, vagy filmszínésszel, esetleg élsportolók, vagy a valóságshow-szereplők nevével dicsekedni. Nem bánkódom miatta, mert ettől függetlenül kereknek találom az életemet.

Az alma nem esik messze a fájától – tartja a mondás, és ennél a különleges családlátogatásnál erről is megbizonyosodhattunk. Egy szőlő- és cseresznyetermesztőt szezonális munka közben nem a legokosabb dolog zavarni, de a véletlen úgy hozta, hogy összetalálkoztunk. Szerencsénkre Vicsik János egy kedves és barátságos ember, így aztán egy szóváltásnyi szünetet engedett magának, az álomszép vidéken, valahol Dunaföldvártól délre, az egyik ültetvényén.

– Ez egy komoly hivatal, itt minden nap meg kell jelenni! A sietségem oka? Szeretem a vendégeket, de most szorít az idő, esőre számítunk, el kell végezni a permetezést. A csapadékra szükség van, de akár gombabetegségeket is hozhat magával, ha nem végezzük el ezt a megelőző munkát.

– Hol a görbe hátú ember, aki a szőlőföldjében vált azzá!

– Ismerem ezt a régi mondást, de szerencsére a gyomirtózás miatt már nem kell kapálnom, ami a legtöbb hátfájást okozta a szőlőt művelőknek. A sok munka azonban most is naponta vár bennünket. De minden napra jut tennivaló. A metszéssel kezdünk januárban, aztán jön a karok lekötözése, mostanra pedig itt a zöldmunka és a vegyszeres kezelés. Végül a szedés.

– Gyönyörű a szőlészet, de nincs hozzá borospince!

– Azért nincs nekünk, mert nem bor, hanem étkezési szőlőt termelünk. Főleg a kettős használatú saszlát. A kialakult klientúránk mellett a nagybani piacon bárkit kiszolgálunk. A szezonközi munka is jelentős, de az igazi különleges odafigyelést a szüret ideje alatt is tartani kell. Vannak segítőink, de mellettük főleg a családtagjainkkal végezzük ezt a komoly munkát. A feleségem mellett a két nagy gyerekem is kiveszi a feladatokból a részét.

– Hogy lehet szert tenni két ilyen csodálatos gyerekre?

–Úgy, hogy ilyen csodálatos szüleik vannak! – érkezik nevetve a válasz. – A nagyfiú, Vicsik János a Dunaferrnél eredményesen kajakozott, de – sajnos a mai napig nem tudjuk, hogy miért – két éve otthagyta a klubot. A tervei szerint ő majd itt folytatja a mi megkezdett munkánkat a birtokon. A tanulmányaival, amit a Gödöllői Egyetemen szeretne folytatni, erre készül. Nagy örömünkre az ikertestvérével, Tündével együtt készülnek arra a feladatra. Se csábítani, se fenyegetni nem kellett őket, hogy velünk tartsanak, hiszen már a születésük óta velünk vannak a gazdaságban is. Úgy látszik, hogy a család legfiatalabb tagját is megérintette ez az életforma, hiszen Attila, aki most ősszel lép a hatodik osztályba, máris szívesen tart velük. Igaz, hogy még társat, a kedvenc cicáját is magával hozta erre a délutánra, de mondja, hogy már neki is van egy sor (!) szőlője. Nagyon büszke vagyok rájuk.