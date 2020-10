Folytatódik a komoly sorozat

Folytatódik Kovácsy Gyula előadás-sorozata. Az esemény címe Zenedélutánok nyugdíjasoknak.

Október hetedikén a Munkásművelődési Központban 17 órától Operett – zene, ének, tánc címmel láthatjuk, hallhatjuk a következő előadást. Október 12-én ugyancsak 17 órától az Opera – népszerű áriák, részletek címmel lesz az előadás. A szervezők így ajánlják az eseményt: Ne féljünk tőle! Emlékezetes lesz! Október 21-én lesz az újabb összejövetel Klasszikus zene érthetően címen. A kezdési időpont ezúttal is 17 óra. Kovácsy Gyula sorozata már talán hagyományosnak mondható, hiszen korábban is volt több előadás, szeptemberben a népdalról és a magyar nótáról is értekeztek a felek.