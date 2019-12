Egységes horgászrendet javasolnak az egyesületek

A törvényi változásokhoz alkalmazkodva négy évvel ezelőtt vette át alhaszonbérletbe a vízkezelési jogot a Nagytétény és Dunaföldvár közötti Duna szakaszon a HVDSZ (Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége). Az elmúlt évek munkájáról, valamint a közeljövő feladatairól Dualszky-Kovács István, a HVDSZ alelnöke beszélt lapunknak.

A szövetség közel 3000 horgászt képvisel az említett Dunamenti szakaszon, ami 3720 hektárt jelent. A szervezetünk 4 halőrt alkalmaz, nyolc, illetve négyórás munkaviszonyban. Az utóbbi években a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) pályázati lehetővé tették, hogy az eredményes és hasznos halőri munkának megteremtsük a szükség infrastrukturális és technikai hátterét. A halőri szolgálatnak így már van hajója, terepjárója, éjjellátó készüléke, a kormorángyérítéshez vadászpuskája, a partszakasz gondozásához szükséges eszközei – kezdte az alelnök.

– Az említett törvényi módosítással a Dunán is megszűnt a kereskedelmi célú halászat és a szövetség is kiemelt figyelmet fordított és fordít a haltelepítésre, valamint a téli kíméleti területek védelmére is. Mindezek együttes hatása igencsak pozitív. A horgászok fogási naplói is arról tanúskodnak, hogy egyre több és értékesebb halakat fognak. Ez a bevételi oldalon is jelentkezik, hiszen évről évre nő az eladott jegyek száma. Október 14-én Rácalmáson tartották szakmai fórumukat a dunamenti horgászszövetségek, ezen szó volt a kormorángyérítés tapasztalatairól, valamint a dunai horgászrendi előírásokról is. Az elmúlt években az egymással kapcsolatban lévő vízhasznosítók eltérő horgászrendet alkalmaztak a kezelt szakaszokon. Reális igény mutatkozik arra, hogy amennyire csak lehetséges a horgászrendek darabszám, mennyiségi és méretkorlátozások tekintetében közel azonosak legyenek egymással. Ez nagy segítség lenne a vízkezelőknek és a horgászoknak egyaránt – mondta el a HVDSZ alelnöke, akit a jövő év terveiről is kérdeztünk:

– Célunk a horgászturisztika fejlesztése, a horgászok igényeinek megfelelő, jobban megközelíthető vízpart kialakítása. E munkát segíti, hogy sikeresen pályáztunk a MOHOSZ-nál, így további eszközöket (kistraktor, bozótvágó, motoros fűkasza, motoros fűrész) tudunk vásárolni a partszakasz gondozására. Szintén pályázati forrásból és önerőből a halszaporulat biztosítása érdekében szeretnénk rekultiválini, megfelelően rendbe tenni közel héthektáros kulcsi öblöt is. Dualszky-Kovács Istvánt az általuk kezelt szakasz környezeti helyzetéről is faggattuk:

– Ha lassan is de javult a víz minősége. Ami a partot és a horgászhelyeket illeti: szemléletváltásra van szükség. Egyrészt, a horgászok felelőssége, hogy a megnövekedett halszaporulatot tapasztalva némi önmérsékletet tanúsítsanak, tehát nem visznek haza minden halat, csak annyit amennyire szükségük van. Szintén jogos elvárás, hogy ne szemeteljenek, tartsák tisztán a vízpartot. Fontos megjegyezni, szemetelésért a halőr is büntethet! A klímaváltozás hatásait mi is tapasztaljuk. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, valamint az új fajok megjelenése komoly kihívást jelent a vízkezelők számára is.