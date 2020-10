Boldog születésnapot kívánunk Kató néninek

A koronavírus-járvány most nem teszi lehetővé azt a közvetlen szülinapi ceremóniát, amit a kilenc évtized méltósággal és munkával megélt útja megérdemelne. Ezért a jeles évfordulót a hozzá közelállók valahogy másként szerették volna emlékezetessé tenni Kiss Jánosné számára.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntjük az újság hasábjain keresztül Kató nénit a Napfény 2001 Kft. idősek otthonában, Kulcson. Családja, rokonai, barátai és az otthon minden dolgozója mellett most a kerek évforduló alkalmából Kulcs település polgármestere, Jobb Gyula is jó kívánságait fejezi ki Kató néninek, és egyben tolmácsolja Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke köszöntését, amelyben a kormányfő is jó egészséget és további boldog éveket kíván a 90. születésnap alkalmából.

Kató néni élete küzdelmes volt, de tevékenyen telik még ma is. 1930-ban Rácalmáson, azaz Kulcson született. Faluját, otthonát csak két évre hagyta el, férjhez ment és Paksra költözött, ahonnan férjével és kétéves gyermekével visszajött a családi örökségbe, a tanyára.

Itt gazdálkodott, állatokat tartott, kertet gondozott. A felnevelt háziállatok: csirke, kacsa, liba, pulyka, nyúl, sertés – adták a húst a konyhára. A kertben mindent megtermelt, nem kellett piacon, boltban vásárolni zöld árut. A felesleget befőzte, tartósította, vagy örömmel és büszkén elosztotta családtagjainak, barátoknak, ismerősöknek. Gyümölcs, szőlő szintén megtermett az 5000 négyzetméteres kertben. A virágokról se feledkezzünk el! Amerre sétáltunk a kertben, mindenütt az évszaknak megfelelő virág növekedett, virágzott, pompázott. Vegyszert csak nagy szükség esetén használt. Próbált egészséges gazdálkodást megvalósítani, komposztált, ezzel javította a termőföld minőségét. Mindezt fáradhatatlan energiával végezte.

Közben dolgozott Dunaújvárosban, a ruhagyárban és a 26-os Építőipari Vállalatnál raktárosként, innen ment később nyugdíjba. Utána még sok évig tartotta a kapcsolatot régi munkatársaival, ápolta az ott kialakult kedves barátságokat.

Két gyermeke született, Ida és Csaba. Fia sajnos hosszú betegség után itt hagyta, komoly fájdalmat, törést okozva életében. Két unokája született és egy dédunokája. A tanyát, ahol nyolcvanöt évig élt, három éve elhagyta. Bántotta, hogy fizikai energiával már nem bírja a gazdálkodást, kertjének makulátlan rendben tartását. A kulcsi idős­otthont fia, Csaba építtette. Már akkor eldöntötték, hogy az egyik szélső otthont fenntartják maguknak. Ennek az otthonnak az elfoglalására került sor három éve. Egy kicsit másfajta, gondtalanabb új otthon megteremtésével.

Itt a szép berendezések között helyet kapott minden, múltidéző emléktárgy és fénykép, és ide került a kedvenc kapa, gereblye, metszőolló, locsolókanna is. Mert aki a munkát, a kertet szerette, az nem tudja abbahagyni – és nem is szabad. Itt is van udvar, virágoskert, díszbokor, fák, örökzöldek, amit rendezni kell, és ezekkel együtt a friss levegő, a fizikai mozgás, a tenni akarás, a kitartás. Ez a felsorolás lehetne a titok, hogy mi a hosszú élet titka.

Minden napnak megvan a feladata Kató néninél. Már este az időjárás függvényében megtervezi a következő nap programját. Így kell ezt csinálni! Legyen feladat, terv, cél, hogy tudjuk, miért kell holnap felkelni.

Jól érzi magát az idősotthon közösségében. Elégedett az ellátással, bár fizikai értelemben erre még alig van igénye. Maga takarítja szobáját, fehérneműjét mossa, egyedül fürdik, öltözik, ágyaz. Persze fáj a váll, a térd. Nehezen, lassan mennek ezek a dolgok, de megszokta, hogy mindent meg kellett oldania maga körül, és most is meg kell, amíg azt fizikailag bírja. Az ételek finomak, ízletesek, változatosak, de csak fél adagot kér, hogy „nehogy hízzon, mert akkor még jobban fájnak a lábai”.

Amikor nem a kertben, a parkban van, akkor olvasgat, televíziót néz, és sokat rádiózik. Régen csodás horgolások, hímzések kerültek ki keze alól, de a kézimunkázás ma már nem megy. Családtagjaival napi szinten tartja a kapcsolatot, amikor a vírus még nem szólt közbe, rendszeresen részt vett a családi összejöveteleken is.

Reméljük, fizikai állapota még sok évig lehetővé teszi, hogy ezek az összejövetelek, kirándulások folytatódhassanak. Barátai, közeli ismerősei és az otthon dolgozói szerint is Kató néni élete példa arra, hogy nem szabad feladni! Ahol fáj, azt még jobban mozgatni kell, ne hagyjuk el magunkat, mindig legyen feladat, hiszen Kató néni élete a bizonyíték, hogy ha apró lépésekkel is, de elérhetjük a célt. Nem kell kemény fizikai munka, de mozogjunk, lehetőleg minél többet friss levegőn, ha csak a nyitott ablaknál, akkor is.

Isten éltesse az ünnepeltet, legyenek még sok-sok évig céljai, tervei, hogy mindig tudja: másnap miért érdemes felkelni! Ehhez jó egészséget kívánunk, és sok örömet családjában és az általa gondozott növényekben, virágokban. Kató néni példa értékű hozzáállását az élethez, az idősödéhez követendőnek tartjuk.

Kató néni, gyúrunk a 100. eléréséhez – kívánják egybehangzóan a születésnapost köszöntők.