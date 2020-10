A lakásban mi az ideális páratartalom?

A túl száraz levegő kedvez a légúti fertőzéseknek, a magas páratartalom a penészesedés melegágya – örök dilemma a hideg hónapokban, hogy mennyit mutat optimális esetben a higrométer.

A hőmérséklet mellet a páratartalom is nagyban meghatározza a levegő minőségét. Ami sokaknak meleg, az másoknak még hűvös és fordítva, de általánosságban megállapítható: az egészséges felnőttek számára a 40-60 százalékos páratartalom az optimális, a kisgyermekek szobájában ez az érték elérheti a 60-70 százalékot is. Érdemes beszerezni olyan készüléket, amellyel ellenőrizhető otthonunk páratartalma. A modern darabok egyúttal a hőmérsékletet és az időt is mutatják – írja a vaol.hu.