Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.04.27. – 48. nap

Reggel egy sms-ből tudtam meg hogy a posta a régi címemre vitt ki egy ajánlott levelet. Újra lehibajavítóztam az önbevallásomról a dátumot, már igazán vastag rajta a többrétegü fehér festék. Felvettem a szájmaszkot, gumikesztyűt, és olyan érzésem volt mintha lopni mennék. Azon gondolkodtam merre induljak, hogy kerüljem az ellenőrző rendőröket. Nem szerettem volna magyarázkodni akkor sem, ha elfogadható az alibim. A karantén 48 napja alatt először mentem távolabbra lakhelyemtől, és már a gondolat is stresszelt. Két és fél kilométert gyalogoltam a csodálatos tavaszi időben, és szinte senkivel sem találkoztam, csak pár munkást láttam aszfaltozni. Megdöbbentett hogy mennyire üres a város, és nagy a csend. Egyetlenegy szirénázó mentőt hallottam távolról, pár hete még folyamatosan szóltak a szirénák az egész város területén. Nehezen tudom elképzelni hogy egy hét mulva többen lesznek az utcákon.

Mindannyian megdöbbenve néztük még márciusban a tv-ben, ahogy a hadsereg terepzöld jármüvei hosszú konvojban szállították a Bergamo-i koporsókat hamvasztásra távolabbi városokba, hiszen a helyi krematóriumnak nem volt elég a kapacitása hiába működött napi 24 órában.

A Bergamo-i családokhoz a napokban érkeztek meg az úrnák, és hiába oldotta meg a koporsók szállítását ingyenesen a hadsereg, a krematóriumok így is borsos számlákat állítottak ki. A családok nem csak a számlák szabályosságának ellenőrzéséhez kértek segítséget, hanem a számlák rendezéséhez is, hiszen vannak akik több hozzátartozót elvesztettek, és emellett munka nélkül is maradtak az elmúlt hetekben.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 105813, az elmúlt huszonnégy órában 1739 az új fertőzött. 20353-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1956 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 83504-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 66624-en gyógyultak, közülük ma 1696-an.

Az elhalálozottak száma 26977, közülük ma 333-an hunytak el.

Az eddig megfertözödöttek (jelenleg fertözöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 199414.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 1789662.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,9%-kal emelkedett, a járvány lassul, egyre jobban bizakodunk.

A kormány által tegnap este bemutatott Fase 2. program sokaknak csalódást okozott. Május 4-től még legalább két hétig változatlanul önbevallást kell írnunk arról, hová megyünk és miért. Mint megtudtuk, megközelítőleg 4,5 millióan fognak újra elkezdeni dolgozni (Olaszország lakossága 60,36 millió).

Sportolhatunk a szabadban, egyedül, vagy akár ketten, a biztonsági távolság betartásával. Sétálhat együtt a család, két felnőtt és gyerekeik. A közeli családtagokat ugyan látogathatjuk, de nem csoportosan, a látogatás ideje alatt maszkot kell viselnünk, és be kell tartanunk a biztonsági távolságot. Nagyobb családi vacsoráról, összejövetelről szó sem lehet. Nem egyértelmü, hogy a külön háztartásban élő párok, akik közt nincs házasság vagy hivatalos élettársi viszony, mikor találkozhatnak, úgy tünik, hogy egyelőre nem. Az tudni kell, hogy Olaszországban a családok 32%-a “unipersonale” azaz egyszemélyes, és emiatt sokan a családi kötelék hiányát baráti kapcsolataikkal szokták pótolni, de ez egyelőre nem lehetséges. Az északon ragadt diákok, munkavállalók végre hazatérhetnek a családjaikhoz, de akik itt élnek, Lombardiát csak munka, és egészségügyi okokból hagyhatják el, továbbra sem költözhetnek nyaralóikba.

Nagy változást jelent a temetések engedelyezése, akkor is ha csak maximum 15 fő részvételével, szájmaszk viselésével, és a biztonsági távolság betartásával lehetséges.

Nagy viszhangot keltett hogy továbbra sem lehet misét tartani, de a kormány megerősítette döntését, egyelőre túl elhamarkodottnak tartja.

A kormány minden pénteken értékelni fogja a járvány helyzetét és ez alapján változtathatja a programot.

A 2. Fázis nem azt jelenti hogy megszabadultunk a koronavírustól, hanem hogy meg kell tanulnuk vele együtt élni.

Kacziba Andi