A család kedvencei

Nemrég jelent meg lapcsoportunk legújabb receptes kötete, a Családok szakácskönyve. Receptbeküldőink közül ezúttal kettőnek az étke nyerte el az ítészek tetszését, Talpai Tiborné (Baracs) és Beleznai Zsuzsanna (Perkáta) egy-egy kedvenc receptje.

Több olvasónk elmondta, a családi főzésnek és az együtt étkezésnek megvan a maga varázsa. Amikor közösen leülnek reggelizni, ebédelni, vacsorázni, megbeszélik, kinek mi lesz a feladata arra a napra, vagy este azt, hogy miként telt a napjuk. Különösen sokat jelentenek a minőségi együttlétek most, a járvány idején, amikor az életünk meghatározó részét otthon és együtt töltjük. A közös étkezések esetében azért az is nagyon fontos, hogy mi kerül az asztalra.

Receptbeküldőink pontosan tudják ezt, hiszen gyakorló háziasszonyok, mi több, nagymamák, akik a gyerekek, az unokák kedvében szeretnek járni egy-egy étel, sütemény elkészítésekor. A perkátai Beleznai Zsuzsanna azt mondja: saját gyermeke nincs, ám férje által kapott családot. Nagy boldogság számára, hogy a receptje elnyerte a szakemberek tetszését, bekerült ebbe az országosan népszerű kötetbe, a Családok szakácskönyvébe. A mama a harcsapaprikását, székelykáposztáját, mozaik névre keresztelt göngyölt húsát sörrel készült tortáját imádja mindenki. A baracsi Talpai Tiborné Piroska is lapunk receptes nagyijainak egyike, ezúttal a csopaki aprópecsenyével gazdagította a szakácskönyvünket. Nagyon szeretik ezt az ételt a gyerekei és az unokái. Megkérdezi mindig, mit főzzön, szereti kényeztetni őket, a húsleves szinte mindig elhangzik kérésként – mi tagadás, a falusi kapirgálósból készült levesnek egész más íze van, mint a boltinak.

Desszertek közül a rakott keksz a nagy, családi kedvenc, de a lúdlábért is odavan mindenki. Piroska sokat tanult anyukájától, Erdélyből anyósától szintén, időnként előveszi a régi recepteket. Most, az otthoni bezártság alatt heti menüt állít össze párjával, egy-egy különleges étel elkészítésével színesíti a mindennapokat. Bízunk benne, újabb ötleteket merít majd a Családok szakácskönyvéből, amelynek egy-egy példányát eljuttatjuk majd az állandó receptbeküldőinknek is.