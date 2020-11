Pierce-szel, a legendás kommentátorral is találkozhattok a mostani hétvégén

A következő két mérkőzésnapon PiercetheHeaven, a Megyék Csatája League of Legends mentora is becsatlakozik a közvetítésekbe.

Megkezdődött a Megyék Csatája League of Legends csoportköreinek hosszú hajrája, ugyanis már csak négy mérkőzésnap vár a megyék legjobb csapataira.

Ahogy fokozódik az izgalom, úgy lesz egyre nagyobb a feszültség a mérkőzéseken, és itt kerül képbe PierceTheHeaven, aki jellegzetes kommentárjával tolmácsolja nektek a képernyőn történteket a mostani hétvégén.

Német „Pierce” Ákos a magyar nyelvű League of Legends közvetítések legendája, a MagyarLoL TV egyik alapítója, aki már közel egy évtizede munkálkodik ebben a közösségben. Több száz meccsel a háta mögött a legtapasztaltabb casternek mondhatja magát, aki a legunalmasabb NA LCS mérkőzéseket is képes volt feldobni a hajnali órákban. A kommentálás mellett aktívan kiveszi a részét a közösségépítésből, ugyanis az egyik legnépszerűbb LoL streamer most jelenleg Magyarországon.

Ikonikus Lee Sinje ezúttal nem kerül képernyőre, azonban hangja betölti majd a Megyék Csatája 7. és 8. fordulójának adásait.

Szombaton 13:30-tól folytatódnak a csoportkörök, kattintsatok a Megyék Csatája Twitch csatornájára, vagy látogassátok meg a megyekcsataja.hu-t, hogy ne maradjatok le az élő közvetítésről!