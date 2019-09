Hatalmas bulit csapott Bryan Adams a Hősök terén

Egyedülálló koncertélményben volt része annak, aki kilátogatott a Skandináv lottó 20. születésnapja alkalmából szervezett Szuperkoncertre. A Hősök terétől egészen a Bajza utcáig a becslések szerint több mint 70 ezer ember ünnepelt az este folyamán Bryan Adams és a Wellhello koncertjén, ami az elmúlt hét év legtöbb érdeklődőt vonzó koncertjének számít – írta meg az Origo.

Fergeteges hangulatban és óriási érdeklődés mellett zajlott le a Szuperkoncert, amit a Szerencsejáték Zrt. szervezett. Az igazi rajongók már déltől várták a 16:30-as kapunyitást.

A rendezvény csúcspontja a kanadai világsztár, Bryan Adams 20 órakor kezdődő koncertje volt,

olyan örök klasszikusnak számító dallamokkal, mint a „Summer of 69„ vagy a „Straight from the Heart” vagy a legfrissebb, Ed Sheerannel közösen írt „Shine A Light„ című szám, amiket az énekessel közösen énekelt a magyar publikum.