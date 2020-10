Zárt kapuk mögött, de nem magára hagyva játszott a DAB

Több mint negyven éve élek a magyar jégkorongban, ebből harminc évet Dunaújvárosban töltöttem el, de arra még nem volt példa, hogy egy bajnoki mérkőzést nézők nélkül rendezzenek meg.

Még a legkisebbek találkozóin is ott voltak a szülők, a nagymamák, a rokonok, barátok. De tegnap megtörtént, különböző engedélyek hiányában (tényeket senki nem tud) a Dunaújvárosi Acélbikák zárt kapuk mögött fogadta az Erste Ligában a Gyergyói HK-t.

Már ez a zárt kapus dolog is önmagában fájdalmas volt a dunaújvárosi hokisok számára, de ha hozzávesszük, hogy szeptember 2-tól egy hónapig karanténban voltak a koronavírus miatt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy optimális volt a felkészülésük a bajnoki rajtra. Az Erste Liga rajtján nem kis feladat várt a dunaújvárosiakra, hanem a nyáron alaposan megerősödött, a bajnoki címre is esélyes csapatot alkotó Gyergyói HK-t fogadták.

Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói HK 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

Dunaújvárosi Jégcsarnok (zárt kapuk mögött). Vezette: Soós, Varjú, Molnár, Balla.

DAB: Hughson – Kovács B., Nilsson, Mazurek, Németh P., Odnoga – Mestyán, Hruby, Azari, Török, Pihlqvist – Dósa, Lencsés, Szappanos, Dansereau, St. Pierre – Gebei B., Barna, Gebei G., Pozsár. Vezetőedző: David Leger.k

Gyergyói HK: Cooke – Matheson, Oullette St-Amant, Valdix, Tendler – Ferenc, Jones, Péter Zs., Silló, Szigeti – Kozma, Rasulov, Bíró G., Csergő, Sára – Nagy Cs., Barabás, Benedek, Lázár. Vezetőedző: Malcolm Cameron.

Zárt kapuk ellenére mégsem maradtak szurkolók nélkül az Acélbikák. A csapat leglelkesebb hívei ugyanis megszervezték azt, hogy a jégpálya főbejáratánál egy kivetítőn nézhessék a mérkőzést. Zúgott is lelkesen az „Újváros, Újváros!” rigmus. Persze ez nem pótolta a csarnokok belüli szurkolás hangulatát, de le a kalappal a csapat hívei előtt, akik minden nehézséget félretéve nem hagyták ki csapatuk első hazai találkozóját.

Tartani lehetett attól, hogy a vírust elkerülő és a szezonra folyamatosan felkészülni tudó, igen erős játékoskerettel rendelkező gyergyóiak ellen a DAB nem lesz méltó ellenfél. De nem ez történt. Az Acélbikák végig egyenrangú ellenfelei voltak a székelyeknek. A különbség a két csapat között a helyzetkihasználásban mutatkozott meg. Hughson jól védte az újvárosiak kapuját, emberhátrányos helyzetekben több bravúrt is bemutatott, de nem volt kellő koncentráció a védekezésben, ezért a Gyergyó időnként betalált. Miközben a másik oldalon ugyancsak dekoncentrált volt a dunaújvárosi csapat, rengeteg szép helyzetet alakítottak ki, de a befejezés nem sikerült. Végül a vendégek 5-1-re nyertek, de az előzmények ismeretében semmi bántás nem érheti a dunaújvárosi csapatot.