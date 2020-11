Újra felütötte fejét a vírus, nyolc DKKA-játékos tesztje pozitív lett

Miután szerdán két góllal kikapott a Dunaújvárosi Kohász KA együttese Szombathelyen, a bajnoki találkozó után kiderült, a csapat nyolc játékosának pozitív lett a koronavírustesztje, ezért az együttes és a szakmai stáb ismét hatósági karanténba került. Ez azt is jelenti, hogy idén már nem tud pályára lépni a DKKA, hiszen az érintettek sportorvosi engedélyüket több hét után, csak az egészségügyi vizsgálatokat követően kaphatják vissza.

Először pár gondolat a szerdai találkozóról, ahol volt már nyolcgólos hátrányban is a DKKA, onnan sikerült a második félidőben egyre visszakapaszkodni, de a végjáték és a két pont a Szombathelyé lett.

Vágó Attila ­vezetőedzőnek vegyes érzelmei voltak, a találkozó után azt mondta, mintha két meccset játszottak volna a félidőket látva. – Az első harminc percben hatgólos előnyt adtunk az ellenfélnek, amely nagyon komoly teljesítményt nyújtott. A második félidőben aztán óriásit küzdöttünk, feljöttünk egy találatra, labdánk volt a döntetlenhez, az egyenlítésért támadtuk, amikor egy véleményes szituációban nem kaptunk hétméterest. Tény, nem kerülhetünk ekkora hátrányba egy ilyen rutinos és jól felkészített együttessel szemben – tette hozzá.

Aztán jött a nem várt fejlemény, a DKKA a Magyar Kézilabda Szövetség előírását követve, az erősen javasolt módon, tehát a meccset megelőzően a koronavírusteszteket elvégeztette, aminek eredményeit viszont este, a találkozó után kapták csak meg. E szerint nyolc játékos esetében pozitív eredményt hozott a mintavétel.

„Így a területileg illetékes járványügyi hatóság emiatt a teljes csapat tíznapos, hatósági házi karanténját rendelte el” – közölte csütörtökön reggel közösségi oldalán a klub.

– A kézilabdában az a szabály, hogy egy héten egyszer kell tesztelni, ennek kell megfelelni. Aztán amikor megjön az eredmény, annak tükrében lesznek intézkedések. Nem úgy, mint a labdarúgásban, ahol minden mérkőzés előtt negatív teszteket kell bemutatni. Gyanúnk volt, hogy esetleg lehetnek fertőzöttek a csapatban, a kedden elvégzett gyorsteszt, amit három játékosnál végeztek, azonban mind negatív lett. Ennek ellenére megpróbáltuk az ellenféllel megbeszélve elhalasztani a meccset hét végére az eredmények ismeretében, azonban mivel nem álltunk hatósági zárlat alatt, nem maradt el a meccs – mondta lapunk megkeresésére Gurics Attila, a DKKA menedzsere.

Hozzátette, amint megérkeztek az eredmények, már hazafele elkülönítették egymástól a buszon a játékosokat, amit fertőtlenítettek is. Most a többi utánpótlás-csapat versenyeztetését is próbálják egy-két hétre felfüggeszteni, nehogy átfertőződés legyen. A gyerekek egészsége miatt és az ellenfelekre való tekintettel. Nem kibújni akarnak a meccsek alól, hanem tartoznak ennyivel mindenkivel szemben.

– Még szerdán este értesítettem Barta Endre alpolgármestert, majd csütörtökön reggel azonnal a DVG-t, hogy fertőtlenítést kérünk a sportcsarnokba, és az utánpótlás-csapatainkat sem engedtem reggel edzeni menni a létesítménybe. A csapatbuszra pedig megrendeltük az ózonos fertőtlenítést. A szomorú a történetben, hogy a jelenlegi egészségügyi protokoll alapján biztos, hogy idén a DKKA már nem tud pályára lépni, hiszen a karantén tíz és az utána követő nyolc nap leteltével a fertőzött játékosokra – akiknek bevonják a sportorvosi engedélyét – attól függ, volt-e tünetük, még négy-hat hét kihagyás vár. A szövetség állásfoglalása szerint ha tizenegy plusz egy játékost ki tud állítani egy klub, akkor játszania kell, mindegy hány fertőzöttje van. A mi esetünkben a korábbi két, illetve a mostani nyolc kézilabdázóval ennek nem tudunk megfelelni a húsz tagú keretet nézve – tette hozzá.

Gurics Attilától megkérdeztük, annak függvényében, hogy a csapatok akár többször egymás után karanténba kerülnek, mint a DKKA, be lehet fejezni valahogy a bajnokságot? A reális eredményről nem is beszélve.

– Utóbbit kizárt, olyan a helyzet most, mint az orosz rulett, senki nem tudja, melyik csapatnál és hány játékost érintve üt be a vírus teljesen véletlenszerűen. Néha úgy érzem magam, mint amikor az ember fuldoklik a vízben, és akkor akarják megtanítani úszni. Akármennyire akarjuk produkálni az eredményeket, minden szempontból irreális a helyzet, az erőviszonyok felborulnak, a férfi és női élvonalban már száz elmaradt mérkőzés felett járunk. Ma délelőtt lesz egy ligaülés a profi klubok számára a szövetség vezetőivel, biztos ez is téma lesz a szponzori pénzek kérdése, a tesztelési procedúra, meg a bajnokság, a Magyar Kupa és a Ligakupa folytatásának mikéntje mellett. Biztos a szövetségnek valamilyen tervvel kell rendelkeznie erre a helyzetre. Egyébként mi a kirakat vagyunk, a kézilabdában szereplőknek csak minimális százalékát tesztelik, közel hetvenezer ember játszik országos szinten, de ebből csak az élvonal ötszáz résztvevője vesz részt ebben. Fogalma sincs senkinek, lefelé mi lehet a helyzet, de ha az NB I. adatait nézem, ott sem lehet jobb az arány, viszont mennek a meccsek.

A menedzser hangsúlyozta, a DKKA számára elsődleges az egészség megóvása, azt tartaná sportszerűnek, ha a szezonban nem lennének kiesők, a feljutókkal növelnék a létszámot: – Teljesen felborultak a körülmények, a koronavírus okozta helyzet és nem a szakmai felkészültség a mérvadó már egy klub esetében. Ebben a helyzetben a játékosok sem tudnak normálisan koncentrálni, nem lehet rendesen edzeni a karanténok miatt, ellenfélre készülni, mert sorra maradnak el a találkozók. A kézilabdázók kiesnek a ritmusból, szakmailag ezek óriási problémák, bár lassan ez lesz a legkisebb gond.