Remek sikerek a magyar maratoni bajnokságon

Soha nem látott létszámban jelentek meg a versenyzők a hét végi, győri maraton országos kajak-kenu bajnokságon.

A gyermek, a kölyök, a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt korosztályt is beleszámítva közel 2000 induló volt, amihez még 400 masters csatlakozott. A megmérettetésen ott voltak a Dunaferr SE ifjú és idősebb versenyzői, akik hat éremmel, közte magyar bajnoki címekkel és számos pontszerző hellyel tértek haza.

A kiváló eredmények annak is köszönhetők, hogy a szakosztály ismét nagyszerű igazolásokkal erősítette csapatát. Az már ismert, hogy tavaly két olimpiai bajnok edzővel bővült a szakembergárda Vajda Attila és Vereckei Ákos személyében. Idén pedig versenyzői téren erősített a klub: leigazolta azt a Máthé Krisztiánt, aki a 2018-as felnőtt maraton Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett a felnőttek kajak egyes számban. Továbbá Dunaújvárosba igazolt Katona Lili is, aki ifjúsági és U23-as világbajnoki második hellyel is rendelkezik, szintén a maratoni számban. Lili emellett olimpiai számban is bekerült az U23-as válogatott keretbe.

Máthé Krisztián egyből bizonyított is, hiszen párosban felnőtt magyar bajnokságot nyert a kajak párosok között, ezzel kvalifikálta magát az idei maraton Európa-bajnokságra. Katona Lili ugyan negyedik lett a felnőtt futamban, de mivel még csak U23-as korú versenyző, és e korosztályban nem talált legyőzőre, így bátran mondhatjuk, hogy U23-as magyar bajnoki címet szerzett magának és a klubnak egyaránt. Ráadásul szintén kivívta magának a kontinenstornán való szereplés jogát. Ezzel máris két indulója lesz a Dunaferrnek a franciaországi Európa-bajnokságon!

A Dunaferr SE dobogós eredményei.

K1 fiú kölyök U14 10 km: 2. Kovács Bendegúz.

K2 férfi felnőtt 30 km: 1. Boros Adrián (Tolna), Máthé Krisztián.

C2 férfi felnőtt 26 km: 3. Kovács Máté András, Bucsi Bence.

MK1 lány gyermek U10 5 km: 2. Katona Réka Sára.

K2 férfi masters 10 km 65-69: 3. Kálmán Sándor, Vedelek István.

K2 női masters 10 km 75-79: 1. Hubikné Tarján Éva, Jászainé Hajdú Rozália (Rácalmás).GP