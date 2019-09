Nagy diadal, a címvédőt is legyőzték az Acélbikák!

A Vasas elleni pénteki hazai siker után, vasárnap este az első komoly rangadóját játszotta a bajnoki címvédő Ferencváros otthonában az addig hibátlan mérleggel rendelkező Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata.

Amíg a DAB sikerrel vette az előző fordulót, addig a címvédő hosszabbításban kikapott a Csíkszeredától, ezzel a bajnokságban már csak az Acélbikák rendelkeztek hibátlan mérleggel. A Fradi csak azért várta az első helyről a tegnapi rangadót, mert két meccset többet játszott, mint az őket követő Dunaújváros. Az is igaz, Azariék eddigi öt fellépésükön könnyebb meccseket játszottak, így igazából most következett számukra az első igazi erőfelmérő.

A gól nélküli első harmad után hat perc pergett le a másodikból, amikor a DAB Dansereau révén megszerezte a vezetést, amit meg is tudtak őrizni a végéig. A záró felvonásban ismétlődött a képlet, csak fordítva, a hatodik percben Németh kiállítását kihasználva Kulmala előnyből egyenlített. Az utolsó percekben nehéz helyzetbe került a DAB, ugyanis Somogyi kiállítása után Mazaureket is kiküldték a Pavuk elleni szabálytalanságért. Így huszonnégy másodpercig kettős emberelőnybe került a Fradi. Ezt sikerült is hősies védekezéssel kihúzni, majd már szimplában védett óriásit Hughson, miután Nagy Gergő keveredett a kapuja elé. Miután a DAB kiválóan kivédekezte a Fradi-rohamokat, két és fél perccel a vége előtt óriási lehetőséghez jutott – Turcotte ugrott volna ki, Fitzgerald csak szabálytalanul tudta megállítani, ezért előnybe kerültünk. Már csak negyvenöt másodperc volt a vége előtt, amikor Aranyról a háta mögé pattant egy lövés, amit Turcotte a hálóba vágott. A hazaiak a maradék időre lehozták kapusukat, s miután pakkot szereztünk, Mazaurek bevágta azt az üres kapuba!