Most csak meccsről meccsre haladnak

A magabiztos hétfői győzelem után, a Honvédot verték 24–7-re, pénteken este Szegeden játszik Magyar Kupa-csoportmérkőzést az eddig hibátlanul menetelő, címvédő DUE-Maarsk Graphics vízilabda-együttese.

Mihók Attila vezetőedző azt mondta a győztes találkozóról, hogy próbáltak olyan játék­elemeket is becsempészni a mérkőzésbe, amit téthelyzetben próbálhatnak ki először, ilyen volt a hét a hat elleni játék, amikor Magyari Alda is felúszott a támadásokhoz.

– Ebből rögtön kiderült, teljesen más edzésen ilyen szituációkat gyakorolni, mert akkor azt akarjuk, hogy az történjen, amit mi szeretnénk. Eltekintünk például olyan apróságoktól, amiken múlhat egy ilyen akció sikere tétmérkőzésen. Ez a középkezdés-figurákra vagy egyéb rögzített helyzetre is igaz lehet. Sok mindent szeretnénk, de egyelőre nincsenek jó tapasztalataim, valahogy a meccs után a hibákra emlékszem. Azért is nehezebbek az olyan találkozók, ahol nagyobb különbség van a csapatok között, mert egy kicsit igazságtalan az, hogy három jó megoldás és egy hiba közül utóbbi domborodik ki. Ez eddig is így volt, pénteken Szegeden hasonló felfogású találkozót fogunk játszani – fogalmazott.

Kérdésünkre a szakember a jövő pénteki hazai, BVSC elleni rangadóról azt mondta, az még elég messze van, addig van még két kupatalálkozó. Ráadásul nem tudni, mi történik az uszoda körül, naponta változik a helyzet különböző okok miatt. Utalva ezzel arra is, hogy hétfőn a fokozódó vírushelyzet miatt megint nem jöhettek be nézők.

– A Honvéd meccset lejátszottuk, aztán péntekig tekintünk előre, majd vasárnap kezdünk a III. Kerület ellen készülni. A nézőkről meg annyit, nem tudom, meddig tartható fent ez a helyzet, és az a bizonytalanság, hogy mi lesz ezzel a sorozattal, mert már volt olyan hír, hogy lefújják. Ez egy érzelmi hullámvasút, hogy akkor minek is edzünk, és mi a cél. Ezért abban maradtunk a lányokkal, hogy mindig csak a következő találkozónkkal foglalkozunk – tette hozzá.