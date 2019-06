Ma eldől, hogy melyik fél szerzi meg a bronzérmet

A férfifutsal NB I harmadik helyéért folyó párharc döntő, harmadik csatáját, az 1. Futsal Club Veszprém – Dunaferr DUE Dutrade FC mérkőzést ma este fél héttől rendezik meg a veszprémi Március 15. úti sportcsarnokban.

Nyilván mindkét csapat győzni akar, mi más is lehetne a céljuk, hiszen tavaly augusztustól arra készültek, hogy ennek a szezonnak a végén sikert ünnepelhessenek. Az igazi sportember célja csak az lehet, hogy megpróbálja a győzelmet elérni az előtte álló versenyen. Amikor olyan szerencsés helyzetbe kerülnek, hogy csapatként küzdhetnek, egymást erősítve még nagyobb energiát tudnak mozgósítani a tervük megvalósítására. Hogy csak az egyikük lehet a győztes? Ez bizony a világ rendje.

Mindent megtettek érte? Amennyi a módjukban állt, azt valószínűleg mindkét fél hozzátette a siker eléréséért. Már a bajnokság alapszakaszában is végig a dobogós helyezéseket vették célba. Amikor jól futott a szekér, a csúcsra törtek, s ahogy a bajnoki arany lehetősége mindkét csapat részére elszállt, most érthetően a bronz­érem csillogása lett a csábító számukra.

A Veszprémet okkal mondták a szezon közben az egész mezőny legszerencsésebb csapatának, de eljött az idő, amikor az már nem volt elég a magas célok eléréséhez. A Magyar Kupában a Berettyóújfalu, a bajnokságban a Haladás állt útjába. Ez már vezéráldozatot, addigi mesterük leváltását hozta magával. Nekik ez így együtt volt a nagy tragédiájuk. Németh Gábor, a jelenlegi megbízott edző harmadik helyre akarja vezetni a most már újra felszabadultan küzdő csapatot.

Az ebben a szezonban is ragyogó szériával rajtolt Dunaferrt a sérülések és betegségek szerencsére náluk eddig még soha nem látott sorozata állította meg. Talán nem is meglepő, jó hozadéka lett ennek a mai napig kísértő szériának: még jobban összekovácsolta a csapatot. Azok, akik az aktuális mérkőzésen a pályára lépnek, valóban önfeláldozó módon, de mégis higgadtan, egymásért küzdenek, hogy bebizonyítsák: változatlanul rangos, kiváló tehetségből álló csapat az övék.

Az esélyek? Mindkét fél elpazarolt már egy mérkőzést. Ma csak az nyerhet, aki az elsőtől az utolsó pillanatig tudása legjavát viszi a küzdelembe. Nagy csata lesz, két kitűnő, magyar játékosokból álló csapat méri össze tudását, és a meccs után a vesztes is emelt fővel nézhet szurkolói szemébe!