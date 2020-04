Kiénekelték a sajtot a szájukból, de ennek ellenére nem csalódott

A Dunaújvárosi Acélbikák csapata lényegesen jobb évet zárt, mint tavaly, hiszen az ­Erste Ligában a középszakasz eredményei alapján bronz­érmesek lettek. Azari Zsolt klubelnökkel elemeztük a mögöttük hagyott idényt.

– Miután a tavalyi év nem sikerült valami fényesen, milyen tervekkel vágtak neki az idei szezonnak? Véleménye szerint mennyire tudtak jól erősíteni?

– Az előző év kudarca után, amikor utolsó előttiek lettünk, szerettük volna, hogy ilyen fiaskó ne érjen minket, úgyhogy az első és legfontosabb az volt, hogy úgy erősítsük meg a csapatot, hogy a gárda összetartó erejét próbáljuk meg növelni. Ehhez az is kellett, hogy olyan játékosokat próbáljunk meg szerződtetni, akik ezt kiemelkedően fontosnak tartják. Mindenképpen sokkal jobban tudtunk erősíteni, de ez egy filozófia mentén történt. 2018/19-ben az volt a filozófia, hogy sok közepesen erős játékos legyen a csapatban, de emiatt nem tudtunk arra figyelni, hogy a csapat összetartó ereje működjön. Idén úgy módosítottunk ezen, hogy legyen hét-nyolc jó játékosa a csapatnak, és a többiek közepes, illetve junior játékosok legyenek. Ettől azt reméltük, hogy a vezéregyéniségek jobban fogják befolyásolni a csapategységet, és stabilabb lesz az eredményességünk. Ezt azért fogalmaztam meg így, mert az előző szezonban is voltak kiemelkedő eredményeink, csak hosszú távon ezeket nem tudtuk megtartani. Nagyon sérülékeny volt a csapatszellem, ezen akartunk változtatni idén, és elsősorban olyan ismerős játékosokat hoztunk, akikről tudtuk, hogy fontos számukra a csapat sikere, és fontos, hogy az öltözőben meglegyen a megfelelő kohézió.

– A csapat teljesítményével, úgy tűnt, nincs különösebb gond, dacára ennek mégis edzőt váltottak az idény közepén, miért volt erre szükség?

– Ez bonyolult dolog. Sajnos kívülről leegyszerűsíti ezt, hogy tudni kell azt, legtöbbször nem az a baj, hogy az edző jó vagy rossz. Az a gond, ha elfogy az edző muníciója. Ami azt jelenti, hogy nem tud megfelelően reagálni a megváltozott helyzetre. Az edzőváltás azért vált szükségessé, mert egyre több játékos panaszkodott, hogy nem tudja kifejteni azt a tudást, amit magában érez, és ezt elsősorban az edzővel indokolta. Egy tréner nagyon sok tulajdonsággal rendelkezik, nyilván köztük sincs tökéletes, és teljesen hülye. Itt az volt a legfontosabb, hogy volt néhány olyan jellemző, amit az eredeti edzői garnitúra nem tudott orvosolni, kezelni és ezért gondoltam, hogy egy régről ismerős edzőt (Dave Leger – a szerk.) hozok a csapat mellé, akiről feltételeztem, hogy tudja ezt a fajta hiányzó tudást pótolni.

– Ezzel szemben a rájátszásban korántsem úgy szerepelt a gárda, amint az elvárható lett volna, mi lehetett ennek az oka, hiszen több mérkőzésen is alulteljesítettek a srácok?

– Azt azért gyorsan tegyük hozzá, hogy előtte kifejezetten jól teljesítettek. Az alapszakasz végén és a teljes középszakaszban átlagon felül produkáltak. A rájátszás teljesen egyértelmű, mert az eredmények nem jöttek, elfáradt a csapat, ezen belül úgy érzem, nagyon sokat számított a kapusunk gyengébb teljesítménye is. Lehetett látni, hogy az előtte lévő mérkőzéseken a kapusteljesítmény nagyon meghatározta a csapat játékát, korábban James Garrett Hughson parádézott, és ezek a parádék igencsak elmaradtak a folytatásban, és ez teljesen bedöntötte az egész csapatot.

– Mennyire elégedett az idei szerepléssel?

– Abszolút elégedett vagyok, mert a kitűzött célokat megvalósítottuk. Nyilván evés közben megjön az étvágy, és amikor az ember már azt hiszi, csak le kell csippenteni a megérett gyümölcsöt, akkor ki­éneklik a sajtot a szájából. Most ez történt, de nem vagyok csalódott. Természetesen ez évben is tanultunk valamit, és igyekszünk a következőben kijavítani ezeket a hibákat.

– Az ismert okok miatt kurtán-furcsán lett vége a bajnokságnak, mennyire befolyásolhatja a jövőt a koronavírus, egyáltalán hogyan lehet így tervezni, hiszen azért már építeni kellene a jövő csapatát?

– Sehogy. Eddig is nagyon nagy kockázatokat rejtett magában a tervezés, most aztán végképp. Mindenki tudja, hogy mennyire fontos a tao-rendszer a sportban, ha a vállalkozásoknak a jelentős része mondjuk veszteséget hoz, akkor ez a rendszer meg fog dőlni. Emellett viszont azt is látni kell, hogy a szokások teljesen átalakultak, ami a szponzorációt illeti. A következő szezonra így nagyon óvatosan kell tervezni, ami mindenképpen két ütemben fog történni, nálunk legalábbis. Lesz egy alap indulás, és majdan később egy korrekció annak megfelelően, hogy miként fog változni maga a gazdasági környezet.