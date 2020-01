Kezdésnek tökéletes ez a siker a magyar válogatott számára

Vasárnap este sima sikerrel megkezdte szereplését a magyarországi vízilabda Európa-bajnokságon a magyar női válogatott.

A 2016-ban kontinensbajnok magyar csapat Budapesten is ezért a célért, no meg az ötkarikás kvótáért indult harcba, a sorsolásnak köszönhetően két könnyű, amolyan bemelegítő mérkőzéssel.

Mielőtt a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosát – Garda, Gurisatti, Vályi – felvonultató csapat meccse a nap végén következett, előtte sorban minden esélyes fölényesen hozta a kötelezőt mindkét csoportban, a horvátok ellen ugyanezt vártuk Bíró Attila lányaitól is az A csoportban. A válogatott egyébként már most fantasztikus buzdítást kapott a Carpathian Brigade keménymag tagjaitól a lelátóról.

Magyarország – Horvátország 25–6 (5–1, 7–2, 7–1, 6–2)

Magyarország: Gangl – Máté 2, Gurisatti 3, Vályi 2, Parkes 4, Keszhelyi 5, Garda 2. Cs.: Kasó (k.), Szilágyi 3, Illés 1, Leimeter 1, Gyöngyössy 1, Rybanska 1.

Az első negyedben felvették a lányok az üzemi hőfokot, hogy aztán a félidőre minden lényegi kérdést el is döntsenek. Fontos volt, hogy mindenki lehetőséghez jusson, az esetleges kezdeti idegesség pedig elmúljon. Erre tökéletesen jó volt ez a meccs, Bíró Attila is elmondta az Eb előtt, hogy még ez a találkozó is a felkészülés részét képezi a nagy feladatok előtt. A folytatásban ma 19 órától Szlovákia következik, szerdán jön az első nagy rangadó az oroszok ellen.

További eredmények, A csoport: Szlovákia – Oroszország 2–31, Görögország – Szerbia 26–7. B csoport: Franciaország – Spanyolország 6–15, Németország – Olaszország 4–13, Hollandia – Izrael 22–3.