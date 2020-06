Hibamentesen játszottak, így megérdemelten lettek az elsők

Remek idő, izgalmas mérkőzések és csinos lányok a szurkolótáborban. Kell ennél több egy kitűnő hétvégi hangulathoz? Szombaton a nagyvenyi­mi Quality Sportcentrumban megrendezett labdarúgótornán nyolc csapat, a Maradék, a DUFK, a Multisteel Hungary, a GBB Csillagai, a Falábúak, a Szöglet FC, a Dunaújvárosi Futsal UP és a World All Stars részvételével zajlottak a küzdelmek.

Nagyvenyim

A foci mellett egyben családi napra is várták az érdeklődőket, bár ezen a téren még várat magára a tömeges megjelenés.

A helyi sporthétvége nyitórendezvényén a futballé volt a főszerep. Az „Újra pattog a labda” mottóval meghirdetett eseményre családtagok, barátok és a foci látványára kiéhezett szurkolók kísérték el a csapatokat. A kezdő sípszó előtt Hajnal Márton üzlettulajdonos, a kupa főszervezője beszélt a célokról.

– Nagy öröm, hogy meg tudtuk szervezni a kupát, és ennyi csapattal tölthettük be sportpályánkat. Hetek óta szinte tűkön ültünk az izgalomtól, hogy minden rendben legyen. Sok segítséget kaptunk Petrás Gábortól és a DLSZ-től, hiszen az ilyen összecsapásokat napi szinten bonyolítják. Természetesen a sportcentrum is sokat hozzátett a sikerhez, a pályát újjáélesztettük. Szeretnénk folytatni a kezdeményezésünket. Reméljük, jó visszajelzéseket kapunk a csapatoktól és a szurkolóktól, hiszen a beton és füves pályák mérkőzései után ez a salakos derbi mindenki számára új dolog. A sportcentrum és a mai nap azonban nem csak a fociról szól. Több sportolási, szórakozási lehetőséggel várjuk az érdeklődőket. Tenisz, csocsó, biliárd, fallabda és családi pihenés lehetőségeit is megtalálják a vendégek. Szeretnénk egyre jobb kapcsolatot kialakítani a község lakosaival és a településen kívülről érkezőkkel is. Ehhez találtuk ki a mostani és a jövőbeli programjainkat – mondta lapunknak.

A rendezvényen vendégként találkoztunk Miskovicz Bálinttal, a Dunaújvárosi Kohász, illetve a Dunaferr SE egykori kiváló labdarúgójával, aki most a kiskőrösi csapat edzője.

– Nem volt könnyű számunkra sem a vírusos időszak. Sajnáljuk, hogy nem tudtuk befejezni a bajnokságot. Próbáltuk karbantartani az erőnlétünket például futással, de az nem ugyanaz, mint a mérkőzések, a hangulat, a kapcsolat a srácokkal. Nyüzsgő emberként ez nagyon hiányzott, ahogy a tévéközvetítések is. Mást nem tehettünk, filmeket néztem a „karanténos” időkben. A helyzet javulásával azonban kicsit úgy vagyunk, mint a táncosok a zene megszólalásakor. Legalábbis az idősebb, régi vágású futballistának rögtön megmozdul a lába – emlékezett a nehezebb időkre.

Ami pedig a tornát illeti, a végig sportszerű csoportmérkőzések után a bronzéremért a Futsal UP és a Falábúak indulhattak. Az aranyéremért a DUFK és a GBB Csillagai csaptak össze. A kupának végül magabiztos, 4–1-es győzelemmel az utóbbiak örülhettek. – Nagyon jó csapatot sikerült összerakni védelemben, kapuban, támadásban egyaránt. Hibamentesen játszottunk. Az összes mérkőzést uraltuk, így megérdemelten nyertünk – értékelt Petrás Gábor csapatkapitány.

A legjobb kapus a GBB-től Pölöskei Tamás lett, a legjobb játékos a Falábúaktól Máthé Dávid. Gólkirály a GBB-től Rezes János. A Quality+ díjat pedig a Szöglet FC-től Antal Tamás érdemelte ki.