Hazai pályán is bemutatkoznak az Acélbikák, a Győr az ellenfél

Egy erdélyi túrán már túljutottak a Dunaújvárosi Acélbikák, pénteken pedig következhet a hazai bemutatkozás. A DAB az UNI Győri ETO HC-t fogadja 18 órai kezdettel.

Erdélyben a papírformának megfelelően három vereséggel zárt a DAB. (Gyergyói HK 10–4, Corona Brassó 8–1, SC Csíkszereda 8–4.)

A harmadik találkozó után Leo Gudas, a DAB vezetőedzője így értékelt: – nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést a három bekapott góllal. Aztán feljavultunk, és a hazai csapat sem tudott száz százalékon pörögni. Annyi gólt szereztünk, mint a Gyergyói HK ellen, ami jó, de ez az eredményen nem segít. Jelenleg nem tudunk nagy változásokat eszközölni, ezzel a csapattal dolgozunk tovább.

És itt az utolsó mondaton van a hangsúly. Ugyanis az Acélbikákra most nagyon is igaz az, hogy szegény ember vízzel főz. Ugyanis az Erste Liga legalacsonyabb költségvetésével rendelkezik a dunaújvárosi együttes, erősítésre nem nagyon van lehetőség. Sőt, talán maga a csoda az, hogy Erste-ligás csapata van a klubnak.

Ifjabb Azari Zsolt, aki a legtöbb mérkőzést játszotta a DAB színeiben, a közelmúltban jelentette be, hogy abbahagyja a profi jégkorongot, és ő lett a klub sportigazgatója. Ebben a pozícióban most utazott először az Acélbikákkal Erste Liga-meccsre, és rögtön egy kőkemény erdélyi túrával nyitott. Ő így látta a három mérkőzést.

– Meccsről meccsre javultunk, ez örömteli. Persze azt tudtuk, mi vár ránk, és a számításaink be is „jöttek”. Mindenesetre tanulságos túra volt minden szempontból. Mint szakmai igazgató most estem át a tűzkeresztségen. Azt mondhatom, nagyon élvezem ezt a munkát, már most jó kapcsolatokra tettem szert az erdélyi csapatoknál. Akiknek egyébként mindent köszönök, hiszen remek vendéglátók voltak. Persze most már előrenézünk, várjuk a Győr elleni hazai bemutatkozást. Mint minden csapat esetében az Erste Ligában, így a miénkben is érvényes az, hogy az első hazai mérkőzést ingyen tekinthetik meg a szurkolók, akiket nagyon várunk.

A DAB pénteki ellenfele a UNI Győri ETO HC újonc az Erste Ligában, bár ez teljes mértékben nem igaz, mivel egy évvel ezelőtt a Győri ETO és a Fehérvári Titánok néven közös csapatot indított, és a hazai mérkőzéseit Győrben játszotta le. (A győriek még az Erste illetve, a MOL Liga előtt az ob I-es bajnokságban már részt vettek.

Az idén sem saját jogukon indulnak az Erste Ligában, mivel a Vasas csapata költözött Győrbe. Az ETO eddig két mérkőzést játszott le a ligában. Előbb az egy éve még a szlovák extraligában szereplő DVTK Jegesmedvék otthonában kapott ki 5–2-re, majd a magyar bajnoki cím védőjének, a Ferencváros vendégeként kapott ki 5–4-re.

A győriekről tudni kell, hogy vezetőedzőjük a dunaújvárosi jégkorong legendája, Ladányi Balázs. Az egyik kapusuk pedig a Dunaújvárosban nevelkedett Sági Martin. Dunaújvárosi nevelés a védő Léránt René és a csatár Nagy Márk is.

A Vasasnak mindig az volt a filozófiája, hogy fiatal magyar játékosokat foglalkoztat, a Győrbe való költözéssel ez nem változott meg, az ETO átvette ezt a vonalat. Két legidősebb játékosuk az egyaránt huszonhét éves Turbucz Martin és Léránt. Azonban a hokisaik nagy része húsz és huszonkét év között van. Mindössze egy légióst szerződtettek, a szlovák Dusan Kmecet.

Tavaly a csapat még Vasasként jóval a várakozás felett szerepelt az Erste Ligában, hiszen bekerült a rájátszásba, ott 4–3-as összesítéssel búcsúztatta a későbbi ezüstérmes Brassó.