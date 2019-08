Hajdu is ott lesz a Vízisprinten

Ezen a hét végén már harmadszor találkozik a kajak-kenu sport hazai és külföldi élmezőnye a Red Bull Vízisprinten.

Vasárnap a Városligeti-tavon a sikeres szegedi világbajnokságot követően hazai és nemzetközi olimpiai és világbajnoki versenyzőknek, többek között olyan neveknek drukkolhatunk, mint az olimpiai bajnok Csipes Tamara, a kétszeres Európa-bajnok Lucz Dóra vagy a kétszeres világbajnok Tótka Sándor, de ott lesz a Dunaferr SE világbajnoki ezüstérmes kenusa, Hajdu Jonatán is. Az ultrarövidtávú verseny idén is hatalmas mentális, valamint fizikai csatákat és persze váratlan fordulatokat ígér. Az esemény a versenyprogramon kívül egyéb izgalmakat is tartogat az érdeklődők számára, az igazán lelkesek a Kajak-Kenu Sportfesztivál keretében kipróbálhatják a különböző vízisport eszközöket. A Sportfőváros 2019-es elnevezésű programsorozat részeként reggel 9 órától sárkányhajóval, kenukkal és SUP-okkal várják a tóhoz kilátogatókat.

A rendezvényen a válogatott versenyzőkön és a fiatal tehetségeken kívül a sportág hazai legendái, többek között Storcz Botond, Hegedűs Róbert, Beé István és Horváth Gábor is tiszteletüket teszik. A programon a részvétel ingyenes, de a férőhelyek száma korlátozott, azok elfoglalása érkezési sorrendben történik.