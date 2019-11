Futsalmérleg: egy siker és egy vereség

Túl vagyunk a fiú futsal I. osztály U 17-es és az U 20-as Dunaferr DUE Dutrade FC – ELTE SE mérkőzéseken, amelyeket a Dunaújvárosi Egyetem Arénájában játszottak le vasárnap dél­előtt.

Elsőként az U 17-es csapatunk lépett pályára, és egy küzdelmes mérkőzésen 5–3 (3–1)-es vereséget szenvedett. Az ellenfelük három góllal meglépett a mérkőzés elején, de az utolsó percben az újvárosi Vámosi szépítő góljával mehettek a rövid pihenőre. A szünet után újból ő talált be, majd Áldott Bence ki is egyenlített. Sajnos a hajrára nem tudták ezt az állást tartani, az ellenfelük két újabb góllal biztosította be a győzelmét.

Az U 20-asok a későbbi időpontot kapták. Egy ritkán látható küzdelmes csatában, az újvárosiak 8–1 (3–1)-es magabiztos győzelmet arattak. Góljaikat Kolompár Márk (3), Németh László (2), Bebesi Csenger (2), Danó Dominik (1) lőtték.

Facskó Józsefre, az utánpótlás-csapataink edzőjére ezen a vasárnapon is izgalmas dél­előtt várt: – Az U 17-nél még mindig létszámgondokkal küzdünk, és ez az eredményességen is tükröződik. A mai napon mindkét csapatnak gratulálok, mert kiváló szellemben, egyenlő feltételek mellett, jó meccset játszottak. Sajnos az övék lett a három pont, de ezen a fordulatos mérkőzésen a mieink is helytálltak. Az U 20-asok túlfűtött hangulatban tették a dolgukat, de ez egy korosztályos jellemző, hiszen nekik már a felnőttcsapat ajtaján kell kopogtatniuk. Végre elmondhatom róluk, hogy van egy csapatom. Olyan emberek, akik egymásért tudnak és akarnak harcolni. Ma bizonyítottak, a 8–1 egy remek eredmény! Bízom abban, hogy a srácok további fordulókban is szép sikert érnek majd el.