Az Acélbikák esélyesek a felsőházi szereplésre

Túljutott a mezőny a jégkorong Erste Liga alapszakaszának a felén, ezért talán érdemes egy kicsit visszatekinteni az eddig eltelt időszakra.

A Dunaújvárosi Acélbikák történetének legrosszabb szezonja után kezdett a felkészülésbe a 2019/2020-as bajnokság rajtja előtt. A csapat és a szakmai stáb is kicserélődött, az alapelvárás pedig az volt, hogy vissza kell kerülni az élmezőnybe (márciusban utolsó előttiként fejezte be a pontvadászatot a DAB.) Jól is kezdte a csapat a bajnokságot, hiszen öt forduló után százszázalékos volt, majd a későbbiek során sem okozott csalódást a társaság. Talán csak az október elején Brassóban elszenvedett 9–2-es vereség lóg ki a sorból.

A Miroslav Ihnacak által vezetett csapat végül is hozta azt, ami elvárható tőle, mert azzal tisztában kell lenni, hogy néhány csapatnak jóval erősebb a játékoskerete, mint a dunaújvárosié. Az évek óta bajnoki címre vágyó Csíkszereda ezúttal – legalábbis eddig – kiemelkedik a mezőnyből, mint egy évvel ezelőtt a Ferencváros. De a Fradi most is ott van a spiccen, esélyese az aranyéremnek. Brassóban is aranyról álmodnak, de a döntőnél semmiképpen sem akarják alább adni. Az Újpest többre hivatott, mint amit eddig mutatott, edzőt is váltottak szezon közben, Szilassy Zoltánt Baróti Zsolt váltotta a kispadon.

A mostani állás szerint az Acélbikáknak minden esélyük megvan arra, hogy a középszakaszt a felsőházban folytassák, vagyis bekerüljenek az első ötbe.

De nézzük, hogy is teljesítettek eddig a dunaújvárosi jégkorongozók! Az már most elmondható, hogy a kanadai kapus, Garret Hughson leigazolása nagyon jó húzás volt a szakvezetés részéről. Stabil pontja a csapatnak, és azt talán nem kell külön hangsúlyozni, mit jelent egy társaság számára, ha tudja, a kapus biztos pont. Hughson vezeti is az Erste Liga kapuslistáját, a lövések 94,4 százalékát hárította, meccsenkénti kapott gól­átlaga 2,3. És arról sem szabad elfeledkezni, hogy a DAB mind a tizenkilenc mérkőzését végig védte.

A kanadai táblázaton is egy kanadai légiós a legjobb a dunaújvárosiak közül. Hugo Turcotte, aki egyéves debreceni kitérő után tért vissza az Acélbikákhoz, ötödik tizenkét góllal és tizenhét gólpasszal, vagyis huszonkilenc ponttal. Az első a csíkszeredai Joshua Shalla negyvenkét ponttal.

A DAB hokisai közül az első tízben még Somogyi Balázs (24 pont), David Mazurek (22) és Dansereau Keegan (22) található. A góllövőlistán szintén ötödik Turcotte (12), Mazurek és Somogyi (11-11) hatodik. A gólpasszokat tekintve Turcotte tartja ötödik helyét (15), az első tízben több dunaújvárosi nincs.

Az egyik legfontosabb mutatót, a plusz/mínuszt nézve a kapus Hughson a tizedik tizenhét ponttal, és némi meglepetésre a hátvéd, szintén kanadai Grant Baker tizenegy ponttal a tizenegyedik, vagyis igen stabil tagja az Acélbikák védelmének.

A kiállítások terén nem áll rosszul a DAB, tehát eddig elég fegyelmezett játékot mutatott. A „legelőkelőbb” helyen a hátvéd Kovács Bronson áll, negyvenkét perc büntetéssel hatodik. Érdekes, hogy hatvanhárom perc büntetéssel a cseh csatár, Jakub Izacky (DEAC), aki korábban Dunaújvárosban is megfordult, az első. Pedig őt nem a szabálytalan játékáról, hanem gólerősségéről és remek cseleiről ismertük meg.

A dunaújvárosiak pénteken folytatják a bajnoki szereplésüket, a Fehérvári Titánok érkezik a jégcsarnokba, a meccs 18 órakor kezdődik.

Az alapszakasz állása

1. Csíkszereda 22 13 3 1 1 108-52 58

2. Ferencváros 18 11 3 1 3 79-42 40

3. Brassó 20 12 0 4 4 77-57 40

4. DEAC 20 11 2 1 6 71-53 38 5. DAB 19 11 0 2 6 70-48 35

6. Gyergyó 20 6 3 0 11 52-58 24

7. UTE 20 5 3 2 10 62-70 23

8. Fehérvári Titánok 20 6 1 0 13 53-7 20

9. Hokiklub Bp. 20 4 0 2 14 42-93 14

10. Schiller-Vasas 21 2 0 2 17 47-117 8