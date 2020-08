A szorgos hétvégék repülési tapasztalatait szaporították

Július végére hirdették meg a dunaújvárosi repülőtérre a magyar vitorlázórepülő Rally Kupában a negyedik fordulót. Az időjárás azonban csak csak egy napon engedte meg a felszállást a részt vevő mezőnynek. Az esőfelhőket lesve és a jobb időt várva így a kényszerszünet alatt beszélgettünk Varga Tiborral, a Dunaferr Repülőklub vitorlázó-szakosztályának elnökével.

– Nagy változás volt az elmúlt időszakban itt a repülőtéren. Miként élték meg?

– Az elmúlt tizenöt évben kizárólagos és gondtalan használati jogot élveztek a területen működő repülőklubok. Ez a jog az idén megváltozott. Új helyzet állt elő, amelyben az érintett önkormányzatok üzemeltetési pályázatot írtak ki. A korlátozott anyagi lehetőségeink miatt sajnos ezen a pályázaton társaságunk nem tudott nyerni. Végül a Baracs Repülőtér Kft. lett az üzemeltető. Az utóbbi két év ezért rendkívül sok bizonytalanságot okozott számunkra. Ráadásul a két önkormányzat sem volt teljesen összhangban. A szokatlan helyzetben a klub által eddig használt épületet átadtuk Kisapostagnak. Az ígéretek szerint kapunk majd egy másik épületet, de erre még nem került sor. Lassan pedig teljesen kiszorulunk az épületből. Nincsenek meg a szociális helyiségek sem. Gyakorlatilag az irodába zsúfolódtunk össze, ahol várjuk a kis hangár oldalában kialakítandó klub megvalósulását. Lassan azért elindult az élet. Tudomásul vettük, amit eddig ingyen használhattunk, az fizetős lett. A költségeink így megnövekedtek. Hozzá kell tenni, hogy egy elöregedő klubról van szó! Nagyon nehéz az utánpótlást biztosítani a folyamatos megújuláshoz. Szomorú, de az öregedéssel a létszámunk is fogy. Gyakorlatilag elkezdtük az évet. Szerencsére kevesebb gonddal, mint amire az előzetes kilátásokat felmérve számítottunk. Ez az első év az összeszokás, összecsiszolódás ideje. A kft. menedzsmentje repülőcentrikus, barátságos és nekik is érdekük, hogy itt megfelelő repülős sportélet legyen. Úgy gondolom, egyelőre zökkenőmentes az együttműködésünk és a történések nem igazolták az aggályainkat. Reméljük a továbbiakban is ilyen jövőbemutató kapcsolatban maradhatunk az üzemeltetővel.

A Rally Kupa remek lehetőség, hogy a különböző repülőklubokat összehozza a hétvégi versenyeken

– Milyen eredmények születhettek az elmúlt időszak különleges helyzeteiben?

– A vírus miatt három versenyből a Magyar Vitorlázó Szövetség csak egyet tudott megrendezni, Kecskemét alatt a Matkó pusztai reptéren a vitorlázó nemzeti bajnokságot összevonva minden géposztályban. Eléggé bonyolult időjárási helyzetben sikerült ezt megvalósítani, és emiatt kétséges volt, hogy értékelhető lesz-e a verseny. Négy napot kell repülni ehhez. Tehát nehéz körülmények között, sok terepleszállással végül értékelhető lett. A rendezvényen öt klubtagunk versenyzett. Hárman az első harmadban végeztek, ami elég jó eredmény egy nagy szerencsefaktorral lezajló viadalon. Elégedettek lehetünk. Sajnos az idén több ilyen verseny nem lesz. A Rally Kupa viszont jó lehetőség, hogy a különböző repülőklubokat összehozza a hétvégenkénti egy-két napos megmérettetéseken. Ezek nem nagy létszámú versenyek. Általában 10-15 tagú csapatok jönnek össze, és mindig más reptér ad otthont az eseményeknek. Tavaly nem rendeztünk ilyent. Előtte viszont a remek időjárásnak köszönhetően nagyon sikeres napot hoztunk össze. A hétvégi futamok győztesei pontokat szereznek és az év végén összesítik az elért eredményeket.

– Miként alakult a klub létszáma, és mivel lehetne a fiatalokat elérni?

– Harminc fő körül számolható a jelenlegi csapat. Volt példa a hetven, nyolcvan főre is. Nem szerencsés, de a világ nagyot változott és a széles körű kínálatnak köszönhetően sokfelé orientálódhatnak a fiatalok. Talán sikerül a versenyeinkkel, az eredményeinkkel felkelteni az érdeklődést, hiszen ez a sport egy nagyon jó közösség- és emberformáló tevékenység. Nagy az egymásra utaltság, mindenkinek figyelnie kell a másikra, és a felszállásért elég sokat kell dolgozni. Aki ezt a sportot választja, annak számolnia kell vele, hogy egész embert kíván, de nagyon megéri.