A szombati találkozó igazi rangadónak nevezhető

Hasonló az MTK Budapest és a D. Kohász jelenlegi helyzete. Mindkét csapat csak a Békéscsabát volt képes legyőzni. Most szombaton pedig szeretne a két társaság a két pontról elszakadni. Egyszóval: nyerni.

Joggal bizakodhat viszont az előrelépést illetően a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata, mivel eddig a vereség ellenére két nagyon erős ellenféllel szemben is helyt állt.

Legutóbb ötven percig partiban volt a Ferencváros otthonában, és az Érd, mondhatjuk, csak szerencsével tudott Dunaújvárosban egy góllal győzni.

– Bátran, tudatosan játszottunk a Fradi ellen. Ebből a felfogásból lehet hitet meríteni – emlékezett vissza György László, a DKKA vezetőedzője. Majd folytatta: – Vannak sajnos sérültjeink, így kevesen vagyunk, de tisztességesen felkészülünk az MTK ellen. Mi rangadónak tartjuk az idegenbeli, szombati mérkőzést (18 óra). Mindenképpen a végjátékra kell koncentrálnunk, és kevesebb hibával kell játszanunk. Nem bő a keretünk, tehát a fiatalok is szerepelnek majd a mérkőzésen. Az MTK védekezésére, az átlövéseken alapuló támadásaikra is figyelni kell, gólveszélyes együttes – mondta György László.

Molnár Beatrix, a csapat szélsője is komoly, szívós ellenfélnek tartja az MTK Budapest gárdáját: – Nem lesz egyszerű, de nyerni megyünk az MTK-hoz. Azt kell megismételni, amit a Fradi ellen sokáig megvalósítottunk. Türelmesen, bátran kézilabdáztunk ellenük. Most is kötelező lesz a hatékony védekezés, a visszarendeződés, mert jó átlövésekre lépes az MTK. És természetesen végig koncentráltan, kevés hibázással kell kézilabdáznunk – nyilatkozta lapunknak Molnár Beatrix.

(A találkozót az Elektromos Csarnokban rendezik.)