A röplabdaszezont is lezárták

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége – a kézilabdázókhoz hasonlóan – csütörtökön szintén befejezetté nyilvánította a 2019/20-as szezon hazai bajnoki és kupasorozatait. A Dunaferr SE együttesét az NB I Liga élén érte ez a döntés.

Az MRSZ honlapján megjelent közlemény kiemeli, hogy a magyar kormány által határozatlan időre meghosszabbított kijárási korlátozás miatt „a bajnokságok folytatására meghatározatlan ideig kormányzati intézkedések és sportszakmai indokok alapján nem kerülhet sor”, így az elnökség a teljes felnőtt és az U15-ös korosztályig az összes utánpótlás teremröplabda-bajnokságot befejezetté nyilvánítja.

Emellett a bajnokságokban nem osztanak ki helyezéseket, továbbá nemzetközi kupaindulásról az érintett klubok bevonásával, az idei és a tavalyi bajnoki, és kupaeredmények figyelembevételével döntenek.

Az U13, U11, U10 korosztályú utánpótlás-bajnokságok alapszakaszait – ahol értelmezhető – lezártnak tekinti, de az U13 országos minibajnokság döntő eseményeit, valamint az U13 országos minikupát, az U11 országos szupermini kupát és az U10 országos manó kupát legkésőbb 2020 szeptember hónapban – a lehetőségek és a koronavírussal összefüggésben hozott vészhelyzet elrendelésének függvényében – a szövetség megrendezi.

– A kiesés és a feljutás kérdéskörét még az ezt követő konzultációk során fogjuk eldönteni, egészen pontosan mindegyik, feljutásra esélyes csapatot nyilatkoztatni fogunk a következő szezonra vonatkozó szándékáról. Nem akarjuk most eldönteni, hogy a jövő évi bajnokságban ki hol szerepeljen, hanem azoknak, akiknek van esélyük feljutni, ezt az esélyt továbbra is szeretnénk megadni – nyilatkozta az M1 csatornának Ludvig Zsolt, az MRSZ főtitkára, aki szerint konszenzusos döntést kívánnak hozni a kérdésről.

– Bízunk abban, hogy a nyár nem fog strandröplabda nélkül eltelni: augusztusban szeretnénk országos bajnoki fordulókat, valamint döntőt rendezni felnőtt és utánpótlásszinten is – fogalmazott Ludvig Zsolt.

A járvány várható hatásaival kapcsolatban kijelentette, biztosan lesznek csapatok, amelyek nehéz helyzetbe kerülnek, nagy változások várhatóak a játékoskeretekben, de bízik abban, hogy ugyanúgy, ahogy a magyar röplabdázás néhány éve felállt a nehéz helyzetből, ezt most is meg tudja majd tenni. – Remélem, jövőre az egész mostani nehéz helyzet csak a nyomasztó múlt lesz, és a sportlétesítményekben a szurkolók, a gyerekek és a sportolók is újra örülhetnek majd a röplabdázásnak – mondta a főtitkár.