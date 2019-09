A legjobb nyolc között a vb-n

Funchal – Az U 20-as női vízilabda-világbajnokságon a dunaújvárosi Vályi Vandával felálló magyar gárda viszonylag könnyedén lépett át nyolcaddöntős ellenfelén, a brazil csapaton.

Magyarország – Brazília

14–10 (3–2, 4–3, 4–3, 3–2)

Gólszerzőink: Utassy 3, Vályi V. 2, Faragó K. 2, Kiss E. 2, Petőváry L., Faragó B., Muzsnay F., Kudella, Ármai.

Az mvlsz.hu tudósítása szerint nem kezdődött jól a mérkőzés, hiszen 1–0-ra és 2–1-re is Brazília vezetett (gólunkat Muzsnay Fanni szerezte), ám még az első negyedben sikerült szépíteni: Utassy Kata balosa villant, majd Ármai Zita is akciógólt jegyzett. Az adok-kapok után, 5–5-ös állás után tűnt úgy, kézbe veszi a partit a csapat, hiszen Kiss Eszter és Petőváry Luca akciógóljával 7–5-re vezetett a félidő után. Az előnyt sikerült megtartani, sőt tovább is építeni. A záró menetben az első találatot ugyan a brazilok jegyezték, de aztán szépen kidomborodott a tudáskülönbség, fel­őrölte ellenfelét a dr. Faragó Tamás– Petőváry Zsolt-kettős irányította társaság, amely pénteken este az oroszokkal játszik majd az elődöntőért.