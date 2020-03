A koronavírus miatt nem utaznak Kovácsék a Világkupákra

A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) vezetősége úgy döntött, hogy a koronavírus-helyzetre való tekintettel a magyar tornászok nem utaznak el a márciusi bakui és a dohai Világkupára.

A válogatott tagjai, így többek között az olimpikon Kovács Zsófia és az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávid részére ezek a Vk-k felkészülési állomásként szerepeltek a versenyprogramban, illetve az előzetes tervek szerint Dohában tért volna vissza az Európa-bajnok Dévai Boglárka. A bakui különítmény március 10-én kelt volna útra. A MATSZ határozatát az edzőkkel és a versenyzőkkel egyetértésben hozta meg, a jövő biztonsága érdekében.

Altorjai Sándor, MATSZ-főtitkár:

A koronavírus miatt úgy határoztunk, hogy ezen a két márciusi versenyen most nem vesznek részt a magyar tornászok, hiszen egészségük sokkal fontosabb, és az is félő, hogy valahol karanténba kerülnek. Ezek a megmérettetések amúgy is csak felkészülési állomások lettek volna a májusi férfi és női Európa-bajnokságokra. Az egészség mellett a biztonságos felkészülés a legfontosabb, erre pedig itthon van lehetőség.