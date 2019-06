A hétfői Akarat ereje kupa résztvevői a sportolás mellett a solti állatmenhelynek is gyűjtenek

Pünkösdhétfőn ismét megrendezi a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség az Akarat ereje kupát az alsó Duna-parton, a Lemezalakító szabad­időparkjában.

Az esemény ezúttal sem nélkülözi a jótékonyságot, most a solti állatmenhely javára gyűjtenek.

Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára: – Ez az esemény a foci mellett igazi családi nappá változott, hiszen az ugrálóvárral és egy sor, gyerekeknek szóló programmal is szolgálunk. A tornára már nem lehet nevezni, mert a DLSZ-es hagyományoknak megfelelően rövid idő alatt betelt a létszám. Tíz fiú- és hat lánycsapat méri össze a tudását. A díjazásuk a korábbi évek szerinti lesz. Őszintén megvallva, ez az egyik legkedvesebb rendezvényünk, amelynek az elemei a foci köré szerveződnek. Az izomsorvadásban szenvedő Szatmári Ádámról szól ez a napunk, aki most tölti be a tizennyolcadik születésnapját, s már nyolcadik alkalommal, mint főrendező került az események élére.

Már előzetesen félmillió forintnyi adomány és ötszáz kiló táp gyűlt össze

Azonban Ádám azt kérte, ezúttal ne őt és családját támogassák, hanem a solti Ágica Sérült Állatmenedéke Alapítvány menhelyét. A kutyák kenneljeinél nincs áramforrás, kültéri közvilágítás, ami nagyon fontos lenne a telephely megfelelő működéséhez. 450 ezer forint hiányzik még ahhoz, hogy a szolgáltató ezt kiépítse. A pénz mellett tápot is gyűjtenek a dunaújvárosi rendezvény résztvevői.

– Reméljük, minél többen fognak hozzájárulni a jótékony akció sikeréhez, de örömmel mondhatom, hogy már előzetesen több mint félmillió forint jött össze, azaz a cél már most teljesült. Ezen túl ötszáz kilogramm felett jár már az állateledel mennyisége is – ismertette a pénteki helyzetképet Petrás Gábor, aki hozzátette, a szabad­időparkban felállított gyereksarok mellett rajzverseny is várja a kilátogatókat. Napközben pedig kutyabemutatót tart a dunaújvárosi Duna Dog Center Kutyaiskola Cibere Cecíliával. Azaz Ádám napja színes és rendkívül izgalmas lesz.