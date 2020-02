A Dunaferr együttesének gépezetébe a visszavágón négyszer került homokszem

A futsal Magyar Kupa nyolcaddöntőjének szerda esti visszavágóján a Dunaferr DUE Dutrade, ahogyan az első mérkőzésen is, vereséget szenvedett a Haladástól.

Dunaferr – Haladás 2–4 (0–3)

Dunaferr: Rigó – Klacsák, Fridrich, Faragó, Pál. Cs.: Cseresnyés (k.), Kolompár, Németh P., Dorogi, Szeghy, Sáhó, Csányi, Németh L., Horváth B. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

A ráhangolódás mindkét részről tökéletesen sikerült. A legutóbbi bajnoki fordulóban győztek. Az újvárosiaknak megerősödött az önbizalma, a vendégekével előtte sem volt különösebb probléma. Azért a 4–2-es hátrányt le lehet dolgozni, mondták a szurkolók. Valahogy a hazaiak optimistábbnak és felszabadultabbnak tűntek, a vendégek mosolytalanul tették a dolgukat. Vezetőedzőjük, Calvo Rodriguez Juan Ramon nehéz meccset jósolt, az egyik sokat látott szakértő azt mondta, aki az első gólt lövi, az jut tovább. Igaza lett.

Ezen a szinten a pályára lépés előtt már nincs titka a csapatoknak egymás előtt. Minden tökéletesen fel van térképezve, ezerszer elpróbált és felkérdezett. A játék összes titkáról előadást tudnának tartani. Aztán jön a játékvezető, megadja a jelet, és van úgy, hogy homokszem kerül a gépezetbe. A Dunaferrébe ez alkalommal négy is.

A hibáinkat kihasználva a 23. percre eléggé elment az a bizonyos hajó

Miként is történt? „Beesett” az a bizonyos első gól, majd a második Dróthtól, végül a harmadik Simictől érkezett. A 23. percre eléggé elment az a bizonyos hajó… Igaz, hogy kiváló játékosok lőtték, de önpusztító hazai hibákból. A Dunaferr készen állt a válaszokra, óriási rohamokat vezetett, igyekezett a kaputól távol tartani az ellenfelét, de Klacsák, Szeghy, Fridrich és Horváth lövéseit Alesztics magabiztosan hárította.

A szünet után Cseresnyés állt a kapuba. Rögtön bemelegítésként Sáhó ugyan beköszönt egy hatalmas bombával, de az fölé szállt. Aztán jöttek a vasiak, és Hajmási révén tovább rontották az újvárosiak hangulatát a 0–4-es vezetésükkel. Ez aztán igazán belendítette a hazaiakat. Hatalmas tűzpárbaj és ember-ember elleni harc kezdődött. A szépítés Klacsák, majd Csányi érdeme, ők állították be a végeredményt. Üde színfolt lett Dorogi elképesztő show-ja, amiben sikerrel birkózott meg a két súly- és korcsoporttal fölötte lévő ellenfeleivel. Hárommal is egymás után, de ezért csak taps járt, gól nem született belőle. A Dunaferr ismét két góllal kapott ki a jelenlegi második legjobb hazai csapattól. Attól, aki a válogatott kezdősorát is pályára küldheti, és mellette még három értékes légiós van soraiban.

A négyes döntőbe a Haladás VSE, a Berettyóújfalu, a Veszprém és az Érdi VSE jutott. A sorsolást pénteken tartják.