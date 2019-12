A DPASE nagy bravúrja kupában a Siófok ellen

A labdarúgó Magyar Kupában a Dunaújváros PASE szerdán este hazai pályán az NB II-es Siófok csapatát fogadta.

Azaz Lőrincz Emil csapatától már bravúr kellett a továbbjutáshoz, a legjobb tizenhat közé jutás ezen az egy mérkőzésen dőlt el.

PASE – Siófok 2–1 (1–0)

DPASE: Pokorni – Dorogi, Horváth, Csendes, Szepessy, Beszterczei, Puskás, Hompót, Kovács, Tóth Á.

Siófok: Tajti – Magasföldi, Horváth A., Bencze, György, Horváth P., Jagodics, Kiss, Lorentz, Zamostny, Bora.

Kiválóan kezdődött a találkozó a hazaiak szempontjából, hiszen a 20. percben Csendes egy fejessel megszerezte a vezetést, amit a lefújásig meg is őriztek a fiúk. A második játékrészben tovább nőtt a hazaiak előnye, miután Szepessy egy szépségdíjas góllal vette be a vendégkaput az 57. percben. Az utolsó pillanatokban a Siófoknak befújt a játékvezető egy tizenegyest, amit Magasföldi értékesített is, de ez csak szépségtapasz volt a Siófok számára, a lapzártánkkor véget ért találkozót fantasztikus teljesítménnyel a DPASE nyerte és várhatja a sorozat jövő évi folytatását.