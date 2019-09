A csapategység segítheti a Kohászt az Érd elleni sikerhez

Utólag bevallhatjuk: ahogy a laikusok teszik, mindig féltik a szeretteiket. Mi is így éreztünk. Merthogy nem voltunk nyugodtak a Békéscsaba elleni női kézilabda-mérkőzés előtt. Régóta ismerjük a csabai akarást, elszántságot, ahogy megtámadják az ellenfél csapatát, ahogy erőt merítenek a fanatikus hazai szurkolótábor lelkesítéséből.

Ráadásul a Kohász női kézilabdázói a megmondhatói annak az igazságnak, hogy mennyire kiszámíthatatlan az alapozás utáni első bajnoki pontokért zajló találkozó. Nos, a DKKA nagyszerűen helytállt.

Mindenki harcolt, küzdött a labdáért. S bár hibák is akadtak a vendégek játékában, de a keménység, az összetartás, a küzdeni tudás, meghozta az első bajnoki sikert. Ennek pedig nem is kevés az értéke. Ezt majd a bajnokság végén tapasztalni fogjuk. Hadd említsük most meg a legjobb teljesítményt nyújtó játékosokat, mert megérdemlik. A győzelemhez Csapó Kyra kapus több bravúrja is kellett, remekelt Sirián, Kazai, Szalai, Bouti, Szekerczés.

A nagy ütközetben persze mindenki tette a dolgát, mégpedig eredményesen. Mondhatjuk ezek után, hogy jöhet a második derbi. Szeptember 7-én 18 órakor vendégünk lesz az Érd együttese. Ezzel a találkozóval még nem búcsúzik a Dunaújvárosi Kohász a Dunaújváros Sportcsarnoktól. A következő hazai találkozót György László vezetőedző gárdája október 12-én a Mosonmagyaróvár ellen még Dunaújvárosban játssza.

De most csak szőrmentén foglalkozzunk az Érd hét végi játékával (vereségével). Szoros és kemény meccset játszott Szabó Edina gárdája a Fradival (28–31). De a mérkőzést az első félidőben vesztette el az Érd. Csapatában Nascimento, Tóth Gabriella, valamint Kovacsics vitte a prímet. Tehát tanulság: egy mérkőzés két félidőből áll. Ami azért biztos, egy nagyon erős érdi csapatot vert meg a Ferencváros együttese. Ilyen ellenfélre számíthatunk szombaton mi is a hazai sportcsarnokban.

Az biztos, a szurkolóink kiváló hangulatot fognak teremteni a csarnokban, és nem ijednek meg az ellenféltől

– Békéscsabán tudtuk, hogy nehéz mérkőzést vívunk majd a hazaiakkal – kezdte a visszatekintést György László vezetőedző. – Ráadásul sokat hibáztunk a mérkőzés elején. Negyedóra után rendeztük a sorainkat. Jobban védekeztünk, indításgólokat dobtunk… A második félidőben 24–21-es vezetésünknél gondoltuk, hogy megvan a két pont a zsebben. De korai volt a nyugalom. Kapkodtunk, hibáztunk, s ekkor vérszemet kapott a csabai együttes. Szerencsére a végjátékban okosan kézilabdáztunk, és így nyertünk. Végül a mindig kockázatos első mérkőzésen megküzdöttünk a két pontért. Szombaton az Érd érkezik hozzánk, és ez még egy fokkal nehezebb csatát ígér, mint a csabai mérkőzés volt. De felvesszük ellenük a harcot, és küzdeni fogunk. A tudatosság, az erő gazdaságos beosztása és az akarás, ezek kellenek, hogy jellemezzék a játékunkat – nyilatkozta a Kohász szakvezetője.

Sirián Alexa Szederke, a Kohász beállója már a tavalyi bajnokságban is rendkívül jó teljesítményt nyújtott. Emlékezetes, hogy akkor összeállt védekezésben egy Sirián–Cifra–Micijevic trió, ez a belső hármas nagyszerűen állította meg az ellenfeleket. Sirián most is kiváló teljesítményt nyújtott védekezésben és támadásban is. A Békéscsaba kapujába hatszor talált be. Harcos, küzdelemre képes játékstílusa most is sokszor sikeres volt a párharcokban.

– Békéscsabán dobtam gólt lerohanásból, betörésből, a beálló helyéről… De én valóban szeretek védekezni is a játékban. Most Békéscsabán egy jó csapatmunkával nyertünk. Ez jellemezte a védekezésünket, a támadásunkat is. A most szombaton következő, Érd elleni találkozó még, keményebb csata lesz. Emlékezetes, hogy a tavalyi találkozót is szikrázó párharcok jellemezték. Ahogy Békéscsabán, itthon is a csapatjáték, a csapategység lesz a döntő. Vagyis az, hogy segítsük egymást a játékban. Az biztos, a mi szurkolóink kiváló hangulatot fognak teremteni a csarnokban. Nem ijedünk meg az Érd csapatától. Nehéz lesz ellenük játszani, és nem lesz elég csak egy-két játékosnak nyújtani a maximumot. Koncentrálni kell, és ügyelni arra, hogy ismét egységes csapatként küzdjünk, egymást kisegítve. Csak ez hozhat eredményes játékot és sikert – nyilatkozta Sirián Alexa Szederke.