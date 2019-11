Újabb neveket jelentettek be a Rockmaraton szervezői

A jövőre 30 éves Rockmaraton fellépőinek már több mint a fele ismert, azért tartogatnak még meglepetéseket a szervezők.

A Sodom főnöke, Tom Angelripper tavaly lecserélte a fél zenekart, így hozzánk is az azóta bevált négytagú felállással – Frank Blackfire (ex-Kreator, Assassin), Yorck Segatz (Beyondition), Husky (Asphyx, Desaster) – érkezik a teuton thrash legenda. A melodikus death metalban utazó Aephanemer tavasszal jelentkezett új anyaggal – elég ígéretes a francia csapat, érdemes őket elcsípni júliusban élőben is! A mexikói hardcore punk Acidez ezúttal is egy igazán szórakoztató thrash & roll show-val készül, biztosan nem okoznak csalódást!

A magyar zenekarok közül is újabb tizesnegyes csatlakozott a 2020-as lineuophoz: Angerseed, Csók és Könny, Dalriada, Dying Wish, Hortobágy HC Crew, Mytra, Pocket Fox, Reason, Room of the Mad Robots, Térkövön Sült Lángos, Vile Disgust.

Vezető képünk archív.