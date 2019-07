Színvonalas fellépéshez minőségi ruha dukál

A 2015-ben alakult Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport jövőre ünnepli fennállásának 5. évfordulóját.

Az elmúlt években alapozó művészeti tevékenységet folytatott, aminek eredményeként 40 táncos közel 20 programot és fellépést tudhat idén maga mögött. E munka magával hozta azt az igényt, hogy a tánc­csoport a szakmaiság mellett küllemében is színvonalas legyen. Ehhez elengedhetetlen a népviselet készíttetése és a rendezvények megfelelő színvonalú hangosítása, ezért a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete tavaly pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához mint támogatóhoz a Csoóri Sándor Alappal kapcsolatos tevékenységének megvalósításához. A pályázat viseletek készítésére és hangosítás beszerzésére irányult, és lehetőséget nyújtott arra is, hogy a táncoktató díjazását részben finanszírozza.

Az elnyert 1 millió 400 ezer forinthoz önrészt nem kellett biztosítani. Az összegből 1 millió 150 ezer forintot népviseletek készíttetésére, 100 ezer forintot hangfal vásárlására és 150 000 forintot a tánc­oktató tiszteletdíjára. A pályázatot június 1. és június 30. között valósították meg. Az így elnyert összeg nagy segítséget jelentett a táncscsoportnak abban, hogy táncosaik autentikusan, a helyi hagyományokhoz híven jelenhessenek meg a rendezvényeken, és méltóképen képviselhessék Mezőfalvát és a német nemzetiséget fellépéseiken. Szándékaik szerint táncaikkal fognak köszönetet mondani támogatóiknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a lehetőségért és a pályázásban közreműködőknek, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.