Rendhagyó irodalomórát tartottak az előszállási könyvtárban

A magyar kultúra napjához kapcsolódóan rendhagyó irodalom­órát tartott a több évtizede alakult Versbarátok Köre Előszálláson.

Az előszállási könyvtár tökéletesen alkalmas író-olvasó találkozók, irodalmi estek megrendezésére. Az elmúlt évtizedekben járt már a településen Baka István, Szepesi Attila, Baranyi Ferenc, Horgas Béla, Simai Mihály költő, s beszélgetett az érdeklődőkkel Nemere István író is, írja cikkében a feol.hu.

A könyvtár épülete pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően nemrég korszerű felújításon esett át, s bár még nincs a polcokon a teljes könyv­állomány, a barátságos környezetben méltóképpen ünnepelték a magyar kultúra napját. Tábiné Nyúl Gabriella könyvtáros rendhagyó irodalomórára invitálta a község versszerető lakóit a Versbarátok Köre nevében, melyet több mint húsz évvel ezelőtt Gajdó András magyartanár hívott életre azzal a céllal, hogy minél többen megismerjék a magyar irodalom gyöngyszemeit, minél többen megszeressék a költészetet.

A rendezvényen kicsik és nagyok, iskolások és nyugdíjasok egyaránt részt vettek, ami nem meglepő, hiszen Előszálláson a régi időkben is tisztelték a magyar kultúrát. A pedagógusok, művelődésszervezők, könyvtárosok nem hagyták és nem hagyják kialudni a lángot: színielőadások, irodalmi, honismereti vetélkedők, s mint most is, versolvasó estek jelzik küldetésüket.

A könyvtárban mintegy hatvanan gyűltek össze, hogy tisztelegjenek Kölcsey Ferenc emléke előtt. Bodolai György állatorvos érces hangon mondta el a Himnuszt, majd elhangzott egy-egy szép Arany János-, Petőfi Sándor-, Várnai Zseni-, Mécs László-, Radnóti Miklós-, Tóth Árpád-költemény. A bátrabbak – Nyúl Mihály, Tábi Sára Zsófia és Szekeres Józsefné – saját verssel készültek. Vurstné Szabó Magdolna költeményét Gajdó András olvasta fel.

Az est második felében Kölcsey életéről és a Himnusz keletkezéséről tölthettek ki totót a vállalkozó kedvűek. Megtudhatták például, van-e a Himnusznak szobra, hol található a vers eredeti kézirata, vagy hogy mikor iktatták be a Himnuszt nemzeti jelképeink sorába a magyar alkotmányban.