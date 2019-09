Nagy szüreti vigadalom járta a mezőfalvi utcákat

Már rég nem hagyományőrzés, hanem a jelen vidéki kultúrájának színesítése jellemzi az eseményt – nyilatkozta lapunknak Molnárné Troppert Mária fő szervező a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője.

Tizennégy fogat, legalább annyi lovas és számtalan, jókedvű, népviseletbe öltözött ember járta a falu utcáit hangos muzsikaszóval, tánccal. A felvonulás után pedig remek szüreti mulatság vette kezdetét.

Kitűnő hangulatban tartották szombaton délután Mezőfalván a szüreti felvonulást és bált. A helyi szokásoknak megfelelően ezúttal is a tájháztól indult a népes csapat. Voltak, mint például a Sárgarózsa Nyugdíjasklub tagjai, akik külön harmonikással érkeztek. Az udvari bevonulásuk is ehhez méltó hangulatban történt. Természetesen mások is az alkalomhoz illően öltöztek. Néptáncosok, meghívott vendégek, gyerekek és az őket kísérő felnőttek foglaltak helyet a feldíszített kocsikon. Mellettük szinte minden fogatra jutott egy-egy lovas. Közülük is többen betyáros vagy csikós ruhába öltözve. Így vonultak délután egy órától egészen este fél hatig a falu utcáin. A vendéglátást, ahogy a szokás tartja, tánccal, vigassággal hálálták meg a vonulók. A mezőfalvi szüreti hagyományok történetében is szokatlanul hosszú utcai tekergés után az iskola tornatermében műsorral és vacsorával folytatódott a vigasság, ahol a házigazda mezőfalvi német nemzetiségi és magyar tánccsoportokkal az adonyi Rozmaring Néptáncegyüttes, a Nagynyárádi Tánccsoport és a szintén Nagynyárádról érkezett énekkar lépett színpadra. Utóbbiak először jártak Mezőfalván a szervezők meghívására. A bál szünetében Molnárné Troppert Máriát, a fő szervezőt kérdeztük.

– Mezőfalván már nem a hagyományok felelevenítéséről szólnak a szüreti vigasságok, hanem újabb és újabb tartalmakkal töltjük meg. Mindig izgalmas, hogy kiket tudunk meghívni? Folyamatosan változik a jelen korunk helyi népszokásainak történelme, amihez fontos hozzákapcsolni ezeket szép hagyományokat. Ahogy a felvonuláson és bálon is megtapasztalhatták a résztvevők, az elődeinkhez méltón folytatjuk népi szokásaink megjelenítését – válaszolta Molnárné Troppert Mária.