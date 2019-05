Igényes kötetben Mesél a város

A József Attila Könyvtárban május 23-án mutatták be a Rolling Nyomda Ház legújabb kiadványát, Kóbor Etelka: Mesél a város című könyvét.

A szerző mesélt a könyv születésének előzményeiről, a visszaemlékezések elkészítésének menetéről, szerkesztési szempontjairól, és azt is megtudtuk, miért kapott helyet a kötetben a Szent Pantaleon misztériumjáték általa megírt szövegkönyve.

– Már nagyon sok dokumentum és könyv jelent meg Dunaújváros, Sztálinváros történetéről. Sokan, sokszor megírták, hogy mikor mi történt, hogyan épült fel a vasmű és a város. Egy valamit azonban hiányolok, senki sem írt históriákat, amik a valóságos élettörténeteken alapulnak – tudtuk meg Kóbor Etelkától, Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete elnökétől. Így máris érthető, hogy a kötetben megszólalók az egyesület rendes és pártoló tagjai sorából kerültek ki, miként a borítót tervező Móder Rezső Munkácsy-díjas festőművész is.– Aki elolvassa ezt a könyvet, sok mindent megtudhat azokról, akik eljöttek Sztálinvárosba, és itt maradtak. Megtudhatjuk azt is, milyen volt a városba érkezni egy váltás fehérneművel, és ki volt az, aki húsz forint „farokpénzt” kapott minden ember után, akiket rábeszélt arra, hogy jöjjenek Sztálinvárost építeni. Csak rövid történeteket szerettem volna leírni, de végül mindig egész élet- és korrajz kerekedett ki azokból, összesen negyven visszaemlékezés.

A szerző a tényszerűségre törekedett: – Én az embert szerettem volna megmutatni, aki idejött a városba egy táskával és egyre előrébb jutott. Ahányan megszólaltak, annyiféle történet született.

A bemutató alkalmat teremtett Dunaújváros Alapítói Egyesületének népszerűsítésére: –Sokan azt gondolják, hogy összejönnek nyolcvan évet megélt emberek, és elmesélik egymásnak a problémáikat, hogy itt fáj, ott fáj. Szerencsére ez óriási tévedés. Az egyesületünkben csupa aktív ember van, persze, nekik is fáj a gerincük, a lábuk, de nem foglalkoznak vele. Éves ütemterv szerint kirándulásokat szervezünk, előadásokat hallgatunk, s ami a legfontosabb, egy közösséget alkotunk. A tagok nemcsak akkor városalapítók, ha a kezdetektől itt vannak, hanem akkor is, ha most építik a várost! A kötet Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzata támogatásával készült, megvásárolható a szerzőtől, Kóbor Etelkától.