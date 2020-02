Festménykiállítás lesz a Nógrádi festőtanoda válogatott alkotásaiból

A Nógrádi festőtanoda rácalmási festőköre kiállítást rendez az MMK-ban. A megnyitóra 2020. március 2-án hétfőn kerül sor 17 órakor.

Dáma Nógrádi Katalin 22 éves korában disszidált Adonyból Németországba a férjével és kétéves lányával. Az új otthon Landshut csodálatos lehetőséggel ajándékozta meg. Gyermekkori álmát a festészetet folytathatta Hugo Högner mellett, aki a németalföldi mesterek stílusát és igényességét ültette el az ifjú tehetségben. Az így eltelt évek őt is mesterré emelték. A nyugdíjas kort megélve a férjével úgy döntöttek, hogy hazatérnek Adonyba. Ma már több festőkörben segíti a tanulni vágyókat a környék településein. A rácalmási festőkör tagjai most az MMK-ban mutatják meg, hogy mit tanultak a mestertől. A tanodában készült legjobb képek szerepelnek majd a tárlaton.

A kiállításon megmutatja magát Kelemen Nagy Panka is, akivel a tárlat kapcsán beszélgettem.

– Nagyon örülök, hogy Dáma Nógrádi Katalin csoportjában tanulhatok festeni. Nincs egy éve, hogy elkezdtem a szárnyai alatt kibontakozni, de már most sok pozitív visszajelzést kapok. Ezeknek nagyon örülök, hiszen nem csak én tapasztalom magamon a fejlődést, hanem azok az emberek is, akik kedvelik a munkáimat. Ezen a kiállításon három festményem szerepel, ezeket és a többi festményt is Katalin választotta ki, és ez garancia arra, hogy a látogatók a legjobb, a ránk leginkább jellemző alkotásainkat tekinthetik meg. Úgy gondolom, igényes tárlatot láthat az, aki ellátogat a MMK-ba.

Büszke vagyok arra, hogy a dunaújvárosi közönségnek megmutathatom pár munkámat.