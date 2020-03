Bogyó és Babóca beköltözött

Bartos Erika írónő előretolt hadtestet küldött a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárába szerdán.

A Bogyó és Babóca bábkiállítás egészen addig hangolja a gyerekek érdeklődését, amíg Bartos Erika március 26-án, csütörtökön 16.30-kor személyesen is megérkezik a gyermekkönyvtárba egy mesevetítéssel egybekötött mesemondásra, és utóvédként még a hónap végéig itt is maradnak. Addig is a vitrinekben életre kelnek a sorozat szereplői, helyszínei bábok formájában. A gyerekek megcsodálhatják a mesékben szereplő házikókat, a léghajót, egész közelről szemügyre vehetik az apró tárgyakat és persze Bogyót és Babócát több jelenetben, az összes barátaival együtt. Bartos Erika a Bogyó és Babóca bábkiállítás anyagát másfél év alatt készítette el 2012-ben. A kiállítás számtalan helyszínre kapott meghívást bel- és külföldön egyaránt.

„Már a legelső Bogyó és Babóca kötet megjelenésekor megvarrtam a szereplőket kesztyűbáb formájában, és férjemmel rendszeresen elbáboztuk a Bogyó és Babóca meséket országszerte… Semmi másról nem szólt ez, mint örömöt okozni a legkisebbeknek. Minden egyes díszlet, kellék készítésére jól emlékszem, kinőtt ruhákat, kiürült papírdobozokat használtam a díszletekhez.” (Bartos Erika) A találkozó után az írónő szívesen dedikálja a gyerekek otthonról hozott kedvenc mesekönyveit!

Ezt megelőzően is lesz egy nap, amikor minden a meséről szól majd. Mindenkit szeretettel várnak március 20-án, pénteken 16.30-kor a gyermekkönyvtárba! A felhívás arról szól, hogy: Ünnepeljük együtt a történetmesélés és a víz világnapját Marcsi néni élőszavas meséjével! A történetmesélés világnapján a szóbeli mesélés művészetét és a mesemondókat ünneplik világszerte. A víz napja Kurt Vonnegut gondolata jegyében telik: „Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, mintha nem lenne holnap…”