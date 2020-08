Az augsburgi vereség – még az időjárás sem kedvezett nekünk

A 955. augusztus 8-án kezdődő csatában, Augsburgnál, a kalandozó magyarok vereséget szenvednek I. Ottó német-római császár seregétől. Az Augsburg (város Németország Bajorország nevű tartományában) melletti Lech-mezőn elszenvedett vereség nem volt akkora, mint azt később a történészek állították, de a vesztes ütközet a nyugati kalandozások és portyák beszüntetését jelentette.

A csatavesztés mély nyomokat hagyott a magyarokban, a német krónikások nemzetük egyik legnagyobb diadalaként tartják számon az ütközetet, és a történelemkönyvekben a „Lech-mezei csata” elnevezést használják. A vereségről a középkori magyar krónikások is hírt adtak, de jelentősen megszépítve az eseményeket. Ennek a mai napig a köztudatban élő példája a Lehel kürtjének mondája. A XIII. században élő Anonymus is beszámolt a magyarok augsburgi vereségéről, de a kürtről szóló esetet nem említette. Kézai Simon, a XIII. századi Magyarország híres krónikása szerint az is hozzájárulhatott a magyar vezérek kivégzéséhez, hogy azok szitkozódva és tiszteletlenül beszéltek az őket legyőző császárral.

„A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!”

A kalandozó magyarok sikereiket elsősorban meglepő sztyeppei harcmodoruknak és ellenfeleik megosztottságának köszönhették. A magyarok az Urál vidékéről indulva, több mint háromezer kilométeres vándorútjuk végén telepedtek meg a Kárpát-medence alföldi területein. Harcias természetüktől akkoriban egész Európa rettegett, nem véletlenül vált szállóigévé, hogy „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket! (Sagittis Hungarorum Libera nos, Domine!)”.

A magyar harcosok kifogástalan lovaglási és íjászatkészségeiket gyakran kamatoztatták a harctéren. Hiteles források szerint mintegy 95 százalékos pontossággal találtak célba, ügyesen használták a szablyát, a fokost és a gerelyt, miközben a rendkívül sikeres sztyeppei harcmodort alkalmazva eltökélten száguldottak céljuk felé. Taktikus harcmodort fejlesztettek ki, és gyakran szimuláltak visszavonulást egy nagyobb támadás előtt, majd amikor az ellenség a győzelem biztos tudatában üldözőbe vette őket, egyszerűen megfordultak a vágtató paripákon, és nyílzáport zúdítottak rájuk, amivel rendre diadalt is arattak. Kivételes katonai és szervezési készségekkel rendelkeztek, csapataikat az egység jellemezte. A történészek több mint ötven hadjáratról tudnak, 862 és 970 között, ezek zöme Európa nyugati fele ellen irányult, de a magyarok indítottak inváziós támadásokat bizánci területek ellen is.

Az első kudarc a portyázásokon

A kalandozó magyarok az első komolyabb vereséget 933. március 15-én szenvedték el I. Henrik német királytól a merseburgi csatában, ahol Lehel és Bulcsú magyar vezérek seregei kudarcot vallottak. Ez volt az első jele annak, hogy Nyugat-Európa fokozatosan felkészült a magyarok elleni harcra. A magyarok kezdetben ugyanis nem számoltak azzal a ténnyel, hogy a német királyi hatalom megerősödik, valamint hogy a német tartományok és fejedelemségek kiegyeznek egymással, és a közös ellenség elleni harcban egyszerűen összefognak.

I. Henrik már korábban nagy erőfeszítéseket tett a német belviszályok leküzdése érdekében, és a magyar betörések ellen sürgette egy nehézlovasság mielőbbi felállítását. A merseburgi vereség ellenére a kalandozó magyar hadjáratok megsokasodtak a 940-es évektől kezdve. A nyugati országok népei viszont egyre jobban megismerték a magyar harci taktikát, így megfelelő válaszlépéseket is kidolgoztak, ezért egy esetleges magyar vereség már csak idő kérdése volt.

I. Henrik német király 936-ban elhunyt, a trónra fia, I. Ottó lépett, akinek szinte azonnal szembe kellett néznie a portyázó magyar seregekkel. Ottónak ez eleinte sikerült is, a magyar próbálkozások kudarcba fulladtak, így néhány évnyi szünet következett, de a magyar törzsek 947 végére ismét hódító hadjáratot indítottak.

A magyar sereget Taksony vezér vezette, amely Itáliába indult, majd ott II. Berengár királytól a béke fejében sikerült kicsikarnia bizonyos mennyiségű pénzt. Ottó király viszont három év múlva kiterjesztette fennhatóságát Észak-Itáliára, ami tragikus következményekkel járt a nyugati irányú magyar potyázások számára, mert a nyugati utak ezzel lezárultak számukra.

Óriási pusztítás jellemezte a sereget

Ottó ellen 953-ban belső lázadás tört ki, amit fia, Liudolf sváb herceg és veje, Vörös Konrád lotaringiai herceg robbantott ki. Az összeesküvők magyar katonai segítséget kértek, akik eleget tettek a kérésnek, és Karintián keresztül bevonultak Bajorországba, ahol mindenütt hatalmas pusztítást hagytak maguk után.

Ottó gyorsan letörte a lázadást, de a Bulcsú vezette magyar sereg betört a mai Belgium és Franciaország területére, útjukat feldúlt városok és vidékek jellemezték. Mivel ellenfeleik nem vállalták a nyílt összecsapást, sorra foszthatták ki a leigázott településeket, majd hatalmas zsákmánnyal Itálián át visszatértek a Kárpát-medencébe. Ez volt az utolsó sikeres magyar nyugati hadjárat.

A kalandozó magyarok 955-ben újra mozgósítani kezdték seregeiket egy újabb támadásra készülve. Arra számítottak, hogy a német belviszály ismét felerősödik, de a korábbi évek gazdag zsákmányszerzései is motiválták őket. Bulcsú, Lehel és Súr vezetésével betörtek Bajorországba, majd miután kifosztották azt, átvonultak Svábföldre, ahol ostrom alá vették a környék legjelentősebb városát, Augsburgot.

Az augsburgi csata, csődöt mondott a taktika

A magyarok által megostromolt Augsburg városát Ulrik püspök embereivel elszántan védte. A könnyűfegyverzetű támadók egy erős falakkal rendelkező várossal találták magukat szembe. A történelmi forrásokból kiderült, hogy a késő-római városfal 2,5 méter széles és 8-10 méter magas volt. Síkjából széles bástyák ugrottak ki, ugyanakkor egy-két helyen a cölöpkiegészítések jelentették a gyenge pontokat. Ottó király a város felmentésére összehívta csapatait, majd bajor, frank, szász és cseh csapatokból álló seregével együtt Augsburg felé indult, mire a magyarok abbahagyták az ostromot, és felkészültek a csatára. A különböző becslések a németek létszámát 4 ezer és 8 ezer, a magyarokét pedig 10 ezer és 25 ezer közé teszik, pontos adatok nincsenek erre vonatkozóan.

A németek azt hitték, hogy a magyarok a Lech folyó túloldalán vannak, de azok titokban a teljes seregükkel átkeltek a folyón, majd a németek hátába kerültek. Rögtön lerohanták Ottó seregének hátvédjét, és elrabolták a málháikat. A német uralkodó akkor csatába küldte a Vörös Konrád herceg vezette nehézlovasságot, a magyarok ezért kénytelenek voltak kiállni a számukra szokatlan kézitusára, amely a nehézfegyverzetű harcosoknak kedvezett. A németeket súlyos veszteség érte, maga Konrád herceg is elesett az ütközetben, ennek ellenére a közelharcban mégis a magyarok veszítettek. Bulcsú serege, hogy elkerülje a totális vereséget, hátrahagyta zsákmányát, és elmenekült. Az időközben eleredt eső miatt a magyarok nem tudták nyilaikat megfelelően használni, valamint az ellenséges csapatok sem szóródtak kisebb egységekre, ennek következtében az addig oly sikeres magyar harci taktika csődöt mondott. A mocsaras patak következtében a magyarok helyzete kilátástalanná vált, a csatát elveszítették. Bulcsú, Lehel és Súr is fogságba esett, Ottó német uralkodó azonban nem ismert irgalmat, a vezéreket kivégeztette. Mindhármukat a regensburgi bitófán akasztották fel, Ottó tudatosan folyamodott a kemény büntetéshez, mert azt remélte, hogy ezzel elrettenti a magyarokat a további akcióktól.

A magyar sereg valójában nem szenvedett hatalmas vereséget, a harcosok nagy része élve hazatért, ám az augsburgi kudarc mégis elgondolkodtatta a magyar vezetőket a zsákmányszerző hadjáratok további folytatását illetően.

Ezzel lezárult egy szakasz a magyar történelemben.

