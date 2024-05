A Pannon Oktatási Központ (POK) udvarán nagyszerű, szép környezetben várhatták a családtagok, a barátok, a meghívott vendégek az intézmény ballagási ünnepségét. Vendégből pedig nem volt hiány, akik tudták, hogy milyen eseményre érkeztek, hiszen kimondottan elegánsan várták, hogy a két búcsúzó osztály osztályfőnökei és diákjai bevonuljanak az ünnepség helyszínére. A Himnuszt ünnepei műsor követte, ebben elbúcsúztatták a végzősöket, akik ugyancsak búcsúzkodtak, ők a POK pedagógusaitól, munkatársaitól és a „hátrahagyott” diáktársaktól.

Fotó: Laczkó Izabella

Borgulya Zoltán igazgató a végzősökhöz szólva fontosnak tartotta megemlíteni, hogy büszke rájuk: – Ma elsősorban büszke vagyok rátok. Eljutottatok ifjú korotok talán legnehezebb szakaszába, amikor megismerhetitek vagy talán már megismertétek önmagatokat, vágyaitokat, korlátaitokat és tehetségeteket. Megtanultátok, hogy kik vagytok, honnan jöttetek, és merre kívántok tartani. Ebben a folyamatban segítettünk szeretettel titeket mindannyian, az iskola kollektívája és a szüleitek is. Nehéz pillanatok ezek számotokra is, mert ezt követően derül ki, mennyire voltatok fogékonyak a minőségre, mind a tudás megszerzésében, de annak helyes felhasználása tekintetében is.

Fotó: Laczkó Izabella

Értékmérő pillanatok ezek, különösen a hétfőn elkezdődő erőpróba vonatkozásában megfelelő az adott kifejezés.

Értékmérő a részetekről is, hiszen visszajelzést kaptok az eddigi teljesítményetek összegzéséről, de hasonlóképpen részünkről, mint intézmény részéről is, hiszen magunk is osztályzatot kapunk a feladatellátásunk megfelelőségéről. Ugyanakkor hasonlóképp fontosnak gondolom, hogy a búcsú után se szakadjatok el végleg egymástól! Gondoljatok arra, hogy a négy év alatt olyan mély barátságokat kötöttetek, amelyek szerencsés esetben elkísérhetnek a további életutatokon. A gimnázium közösségéhez való tartozás évek múlva is azt jelenti majd, számítanak rád, és te is számíthatsz másokra.

Fotó: Laczkó Izabella

Végezetül ma, a méltóságteljes ballagás napját magam Descartes gondolataival zárom:

inkább magamat győzzem le, mint a sorsot, inkább kívánságaimat változtassam meg, mint a világ rendjét…

Fotó: Laczkó Izabella

Kívánok minden kedves búcsúzó diáknak a jövőt illetően sok sikert, boldogságot és jó egészséget!