A szezon utolsó meccsére nem csak a csapat, hanem a szurkolók is készültek, felhívásukban a Red Alert azt kérte, aki teheti, piros felsőben érkezzen. Több DKKA játékosnak ez volt az utolsó fellépése a dunaújvárosi klub színeiben ebben a csarnokban. Az ellenfélnél pedig több korábbi játékosunk nevét láthattuk, Farkas Johanna, Saskia Weisheitel, Ferenczy Fruzsina, Poczetnyik Luca.

Ünnepélyes elköszönés a távozóktól Az ünnepélyes bemutatás után az említett, szezon végén eligazoló kézilabdázókat búcsúztatták, megköszönve azt, amit a Kohászért tették. A távozók közül Csáki Zsófi nem volt jelen, rajta kívül Débora Moreno, Horváth Petra - ő nem volt keretben -, Malgorzata Trawczynska vette át az ajándékot, a legnagyobb tapsot és a névre szóló bekeretezett mezt a kilenc év után távozó Nick Viktóra kapta. Az ajándékokat Vertig Csaba operatív igazgató, Horváth Tibor ügyvezető, Bulath Anita szakmai igazató, Szabó Zsolt alpolgármester, illetve Bencsik István a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója adta át.

Fotó: Laczkó Izabella

Rosso Bianco, azaz olaszul piros és fehér - ezt a drapériát feszítette ki a B közép, majd elkezdték fergeteges buzdításukat, a csapatok pedig a mérkőzést. Trawczynska kezdte a gólgyártást, Szalai révén már kettővel mentek a hazaiak, az MTK elrontott támadásai után a negyedik percben hetesből szerezte első találatát, majd egyenlíteni is tudott. Aztán gólra gól következett, majd kettővel lépett el a Kohász, onnan egyre még visszajött az ellenfél, de egy perc alatt Trawczynska és Borgyos üres kapus találata következett, így 8-5-nél a 11. percben Vágó Attila időt kért. Azonban ez sem törte meg az újvárosiak lendületét, egy újabb remek labdaszerzés után Borgyos mehetett ziccerben és nem hibázott, 9-5.

Fotó: Laczkó Izabella

Nagyon nem ment az MTK támadójátéka, vagy inkább parádés volt a hazaiak védekezése: Borgyos, Sallai, majd egy újabb remek labdaszerzés után Paróczy megint egyedül mehetett kapura, ezzel már 11-6 volt az állás. Oguntoye védése után pedig ő értékesített egy büntetőt, negyed óra elteltével hattal ment a DKKA 12-6.

Aztán elég volt pár elrontott támadás, hogy kicsit közelebb zárkózzon az ellenfél, a 20. percben 14-10-nél Nicket belemenés eljátszásáért állították ki. Az Oguntoye nélkül támadás végén Borgyos "etette meg" a védőket, sajnos a gyors középkezdésből jött az üres kapus találat, aztán egy technikai hiba után Farkas büntetőből megfelezte a fővárosiak hátrányát, 15-12. Ezért nem is várt tovább a hazai szakvezetés az időkéréssel, hogy kicsit rendbe tegyék a dolgokat. A gólszerzéssel nem is volt gond, de Szalai duplájára mindig jött felelet, Trawczynska kapufáját szerencsére Oguntoye bravúrja „kiegyenlítette”, aztán a lengyel légiós szerzett labdát, a védekező specialista Moreno pedig nagy örömöt a lerohanás végén, 18-14. Azonban megint gólokkal büntette az MTK a hibákat, az utolsó percben pedig már a mínusz egyért támadhattak, Kekezovity pedig élt a lehetőséggel.

A második félidőre újabb molinón üzent a kemény mag, ... „bármilyen is a jövő, ha benne vagy, akkor csak jó lehet”

Lélektanilag fontos védéssel kezdett Oguntoye, Borgyos pedig gyönyörű testcsel után köszönt be. Az ellenfél góljára pedig a szintén remeklő Szalai felelt. "Ogu" ismét tette a dolgát, Nicken ember nem jutott volna át a kipattanóért, Borgyos pedig nem akart lemaradni Babett mögött, passzívnál növelte háromra az előnyt a 35. percben, 21-18. Az MTK persze egy percre nem adta fel, a hibákat ismét büntetve megint egyre zárkóztak fel, sőt, a 40. percben Farkas révén ismét egyenlő volt az állás, ami után Nicket szövegért kiállították - egyre paprikásabb lett a hangulat. Sajnos egy eladott labda utáni üres kapus góllal már az ellenfélnél volt az előny, először a meccs során.

Fotó: Laczkó Izabella

Sallai duplájával egy pillanat alatt visszavezette a vezetést a DKKA, hogy a 45. percben megint a budapestieknél legyen, két gólt is emberelőnyben kaptunk, 25-26. Egy eladott labda után hetest kapott az MTK, Farkas belőtte, de újradobatták vele, s másodszor sem rontott. Nagyon felkeményedett az ellenfél védekezése, hazai oldalon érkeztek a friss emberek, meg egy időkérés, ami után Lakatos lövését kiszedte Győri, Farkas pedig nem tudott rontani, 25-28.

Nagyon fontos lett volna kijönni ebből a hullámvölgyből, de Agócs fölé lőtt, a vendégek pedig nem tudtak rontani. Teljesen leblokkolt támadásban a Kohász,

elővette a hét a hat elleni játékot, de eladott labda után Dakos az üres hálóba emelt, 25-30. Aztán hét perc után végre Arany hetesből törte meg a gólcsendet, majd jött Agócs is, de az ellenfél gyorsan visszaállította korábbi előnyét. Nagyon akartak a hazaiak, de talán ennek is tudható be, hogy Paróczy hetese és Arany lövése is kapufán csattant. Mivel már csak hét perc volt hátra, hibátlan játék kellett volna a győzelemhez. Taktikát váltva, Farkasra emberfogásra jött ki a DKKA, de akkor meg a szélső befutó Pappot találták meg, 28-34. Agócs, Borgyos gyorsan berámolt két gólt, de már csak négy perc volt vissza, viszont labdaszerzés és Sallai ejtése után 31-34-re jött fel az Újváros.

Érezte is Vágó Attila ennek a támadásnak a fontosságát, ezért időt kért, de passzívnál fölé lőttek, Szalai pedig bevágott egy bombát, 32-34 - és még két perc volt hátra! Sajnos nem sikerült kihúzni kapott gól nélkül, de Borgyos gyorsan eredményes volt. Wéninger védett, Sallai rohant és robbantotta a csarnokot, 34-35 lett az utolsó percre fordulva. Wéninger védett Farkasnak, de szabadot fújtak a játékvezetők, pedig Dakos beállóból nem hibázott, ezzel nyert az MTK.

Fotó: Laczkó Izabella

A vereség ellenére vastapssal köszönte meg a közönség a csapat játékát és küzdését.