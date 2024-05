A Pentele Baráti Kör Egyesület (PBK) elnöke, Pálinkás Bertalan és Szmodics László nagyívű tervekkel indult neki az emlékév előkészítésének, ezen tervek jó része a jelek szerint meg is tud valósulni. A szívügyükként kezelt, igencsak serény előkészítő hónapok után a Pentele Baráti Kör örömmel jelentette be, hogy a végsimítások alatt lévő Rudnyánszky-Mondbach kúria első időszaki kiállítását (saját rendezésükben) Pentelei Molnár János festményeinek bemutatásával megtarthatják május 8-án, szerdán 17 órakor, ugyanis ehhez az önkormányzat teret és terminust biztosított, illetve közszemlére bocsátja a tulajdonában lévő Pentelei Molnár János festmények négy ikonikus jelentőségű darabját. Ezek mellett a térségből magántulajdonban lévő Pentelei Molnár festmények közül további 5 lesz látható, amelyek egyike a közelmúlttól immáron Boda József műgyűjtő már amúgy is impozáns gyűjteményét gazdagítja.

Boda József további húsz festményét is rendelkezésükre bocsátotta. A kecskeméti Boda József nemrégiben hozzájárult személyének nyilvános bemutatásához. Ő a legnevesebb műgyűjtők között a legnagyobb PMJ kollekcióval rendelkezik, immáron 60 PMJ festménnyel, amelyek mindegyike kiváló kiállítási minőségnek örvend. Gyűjteményéből Dunaújvárosban legutóbb 2019-ben az Intercisa Múzeum tartott nagy sikerű kiállítást. Idén három helyen állít ki, Dunaújvárosban, Perkátán és Gyulán. Neki köszönhetjük, hogy a Mondbach kocsibejáró menti díszkörte fasort is városunknak ajándékozta. Adományával szintén hozzájárult a pesti Pentelei Molnár János sír helyreállításához, továbbá magángyűjteményét a centenáriumi évfordulóra a legszebb, legteljesebb tartalommal albumként bocsátotta ki, amely a kiállítás alatt kedvező áron megvásárolható is lesz. A tárlat június 30-ig marad a városban.

Ami már megtörtént: Pentelei Molnár János sírját Budapesten a Fiumei úti sírkert művész parcellájában a Pentele Baráti Kör gyűjtésből végezte el, a Kistemetőben nyugvó Barkóczi Rosti Pál sírját saját szervezésükkel, Dunaújváros megyei jogú város pedig temetői nagytakarítással. Néhány hete - szintén az emlékév jegyében - remek hangulatú Pentelei Molnár János vetélkedőt bonyolítottak le az általános és középiskolai korosztály számára, a házigazda, kiváló kérdés összeállító, lebonyolító Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakiskola és Gimnázium jóvoltából. Ugyan hirdettek győzteseket, de mindenki hírét vihette, hogy mindannyian megérdemelt jutalmazásban részesültek. Díszvendég, és az egyik lelkes zsűritag maga Boda József.

Pálinkás Bertalan elmondta: "Örömünkre mind a 11 ötfős benevező iskolai csapat és a felkészítő tanár teljesítette és töltekezett az általunk meghirdetett élménytúrán is. Megjegyezte, hogy ősszel esedékes a felnőtt korosztály vetélkedője, immár Pentelei Molnár János és Barkóczi Rosti Pál tartalommal, továbbá az iskolai BRP vetélkedők a Rosti iskola jóvoltából. Hozzátette: a Pentelei Molnár János szülőházának térségéből Pálhalmára, Rosti volt kastélyáig meghirdetett élménytúránk teljesítői tavasztól közelítik a százas nagyságrendet, akik a végállomáson kitűzőt és emléklapot kapnak és kaptak - , amely egyébként önálló szervezésű élménytúraként január 18 óta bárki által megismerhető és letölthető a"Pentele Baráti Kör egyesület" facebook oldaláról is.

Ebben vezetéssel kitárulnak ótemplomaink (rác-, pentelei katolikus templom, görögkatolikus parókia), a Rudnyánszky-Mondbach kúria stb., 8 kiemelt állomáson kiegészítve QR kódos - azaz turisták számára is mostantól elérhető - beltartalmakkal (érdekes leiratok vadonatúj megközelítésben, fényképek, videó). A Kistemető Szitányi kápolnáján elhelyezett QR kódos történészi anyagunk, továbbá a "Rosti Pál – a meg nem írt memoár" című Bartók színházi előadás minőségi felvételének előzetes megtekintése túránkat önmagában is élménytúrává tette és teszi, mivel innentől a látogató garantáltan nem ismeretlen sírhantok között bolyong."