Mára már hagyománnyá vált, hogy a munka ünnepén megrendezi a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület az Öböl Kupát. A cél idén is a szokásos volt, a horgászsport népszerűsítése, a közösségi összetartozás erősítése, a horgász utánpótlás-nevelés és oktatás elősegítése. Érdeklődő idén is szépszámmal akadt, nők és férfiak, de gyermekek is jócskán vállalkoztak a megmérettetésre, jelesül 20 felnőtt és 10 gyermek jelentkezett, hogy összemérje tudását. Ez éppen ideális arány, ugyanis a pálya befogadóképessége 30 fő.

A szabályoknak megfelelően a 9 órai kezdés előtt már 10 perccel el lehetett kezdeni az alapozó etetést, majd hamarosan elkezdődött a verseny. A felnőttek a strand oldalán, a gyermek horgászok az üdülőtelkek felőli oldalon horgászhattak. Minden kategóriában úszós vagy fenekező készséggel, egyszerre egy bottal, egy horoggal lehetett horgászni, a halakat a verseny végéig életben kellett tartani, utána viszont vissza kellett engedni.

Az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, kellemesen, napos idő volt, bár a meg-megerősödő széllel azért meg kellett küzdeni a versenyzőknek.

A 3 órás verseny végeztével jöhetett a mérlegelés, majd azt követően az eredményhirdetés, ami már a Horgásztanyán zajlott le.

Kajári Levente, Magyar Balázs Marcell és Varjas Benett

Fotó: DSHE

A helyezések a következőképpen alakultak kategória szerint:

Gyermek korosztály (10 induló):

1. helyezett: Magyar Balázs Marcell (1,86 kg)

2. helyezett: Kajári Levente (1,66 kg)

3. helyezett: Varjas Benett (0,66 kg) Felnőtt korosztály (20 induló):

1. helyezett: Kósa Edit Ágnes (4,5 kg)

2. helyezett: Hamvai István (3,39 kg)

3. helyezett: Gurisatti Gyula (2,95 kg)

A verseny különdíja, a „Legnagyobb hal” kategória győztese is Kósa Edit Ágnes lett, 2,27 kilogramnyi ponty fogásával.

A díjak átadása után a már megszokott május elsejei birkapörkölttel kedveskedett az egyesület a felnőtt résztvevőknek, amely idén is meglehetősen ízletesre sikerült. A gyermekek részére palacsinta készült, amit kívánságuk szerint ízesítve kaphattak meg.

Köszönet illeti a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület versenycsapatát a gyermekek részére történt felajánlásuk miatt.