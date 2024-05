Ami biztos, 5859 NHL-mérkőzés tapasztalata lesz látható az MVM Dome-ban.

A kanadai csapat tagja a jelen és a jövő egyik legnagyobb szupersztárja, a 18 évesen már rekordok sorát tartó Connor Bedard is benne van a keretben.

A csatár a Chicago Blackhawks 1/1-es választása volt a drafton, első NHL-szezonjában 68 mérkőzésen 22 góllal és 39 assziszttal segítette csapatát. Kétszeres junior- és egyszeres ifjúsági világbajnok, volt olyan U20-as vb, amelyet 23 ponttal zárt hét meccsen. Sok szakíró szerint hamarosan elérheti a legnagyobbak, vagyis Wayne Gretzky és Sidney Crosby szintjét – az biztos, hogy élmény lesz nézni a játékát Budapesten. Rajta kívül még egy 1/1-es van a kanadai keretben: Owen Powert 2021-ben választotta ki a Buffalo Sabres, az elmúlt két idényben meghatározó hátvéddé vált. Mindössze 21 éves, de már van bőven nemzetközi tapasztalata: még egyetemistaként került be a 2021-es világbajnoki keretbe, amely aranyérmes lett, egy évvel később pedig az olimpián is részt vett.

Szintén annak a 2021-es vb-győztes csapatnak a tagja volt Michael Bunting, aki megfordult az Arizona, a Toronto, a Carolina és a Pittsburgh együttesében is, valamint Andrew Mangiapane, a Calgary Flames csatára, aki a vb-cím mellett MVP és gólkirály is lett három éve.

A legutóbbi, tavalyi aranyérmes együttesben szerepelt, így visszatér Budapestre is Adam Fantilli.

A kapus Joel Hofer és a csatár Jack McBain szintén újrázó a címvédő gárdából a szövetségi kapitány, Andrew Tourigny mellett.

Kapusposzton Jordan Binnington a legnagyobb név, a 30 éves jégkorongozó 2019-ben nyert Stanley-kupát a St. Louis Blues csapatával, és All Star-gálán is szerepelt. Összesen 321 NHL-mérkőzés van mögötte. Szintén 2019-ben ért csúcsra Colton Parayko, a bekk azóta is a St. Louist erősíti. Ő az egyik legtapasztaltabb a mostani keretből: 659 alapszakasz és 82 playoffmeccs, 71 gól, 220 assziszt – ez elég szép termés! A keret harmadik Stanley-győztese Bowen Byram. A hátvédet a Colorado Avalenche választotta ki negyedik helyen, tagja volt a 2022-ben bajnokcsapatnak, azóta viszont a Buffalót erősíti.

A legnagyobb NHL-es rutinnal Damon Severson büszkélkedhet, a Columbus hátvédje 730 mérkőzésen játszott a világ legerősebb hokiligájában.

Összesen 11 első körös lesz látható az MVM Dome jegén, és ott van a válogatottban a 17 éves Macklin Celebrini is, akit az idei draft első számú sztárjának tartanak. Gyors, korongbiztos és gólerős csatár, aki egyik első felnőttmeccsét éppen Budapesten, a magyarok ellen játszhatja.